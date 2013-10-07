台灣特偵組遭到修法裁撤壓力

Image caption 民間公民團體聯署批評特偵組已失去了原先設立時希望達到的獨立性及專業性。

因監聽台灣國會總機而引起巨大爭議的特偵組，在公民團體聯署要求廢除下，立法院預計將在一個月後決定其存廢。

癈除特偵組法源依據的提案是由在野的民進黨及台聯黨立委提出，在國民黨反對下，此一提案將在朝野協商一個月後，由立法院進行表決。

台灣立法院的朝野協商是由院長王金平主持，參與協商者是朝野政黨在立法院的代表，其中也包括被特偵組監聽的民進黨立委柯建銘。

席位佔多數的國民黨雖在正式立場上不贊成廢除特偵組，但許多國民黨立委對特偵組及檢察總長黃世銘監聽國會一事也提出嚴厲批評。

而在一個月後的表決時，國民黨立委是否會按上級指示投票支持特偵組繼續存在也引起注意，國民黨立院黨鞭對是否會以黨紀處份要求該黨立委支持則不願多談。

特偵組是台灣在2006年時成立由檢察總長指揮，其功能包括調查涉及總統、副總統、五院院長、部長級官員及上將級軍人的貪瀆案件等。

公民團體聯署

包括民間司改會等在內的五十個公民團體聯署，他們批評從九月政爭中特偵組的角色來看，已失去了原先設立時希望達到的獨立性及專業性。

聯署公民團體舉國外例子說，德國因納粹時期的教訓二戰後不再成立這類組織，美國的＂獨立檢察官＂因被質疑涉入政爭而在1999年被廢除，韓國也在今年修法將中央搜查部廢除。

這些公民團體稱監聽政治人物的特偵組被當成了政治鬥爭工具，民間司改會說從此案中特偵組的作法來看，其不是不畏權勢，反而是配合當權者成為鏟除異己工具。

特偵組在此案被民間司改會指責其違反偵查不公開原則、涉洩密罪、違法監聽立委及檢察官、違法監聽立法院總機等。

檢察總長

除了特偵組遭到裁撤壓力外，指揮特偵組的檢察總長黃世銘在此一事件中也被調查向馬英九報告偵查中的監聽內容涉及的洩密罪。

黃世銘雖一直表示沒犯錯也不願下台，但周一他在立法院被國民黨立委廖正井質詢時，首度承認監聽國會總機一事上犯錯。

他在被民進黨立委陳其邁質詢時，對馬英九何時打電話約他見面與馬英九本人說法不同，在被陳其邁質疑誰在說謊時，他說接到馬英九電話時旁邊有證人，也有通聯紀錄作為證據。

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讀者反饋

台灣當初是哪一個黨成立的這個特偵組，是民進黨嗎？那它就不應該因為包庇柯建銘而此一時彼一時地現在要求撤除。沒是非地怕柯建銘被偵查！

柯建銘及王金平對涉嫌關說認錯嗎？還是因為圓滑，支吾其詞，投機閃躲而過。王金平檯面上是國民黨，實際上是拉攏民進黨。八面玲瓏，沒有總統人格素質！還是馬英九有種！<br><strong>於, 其</strong><br/>