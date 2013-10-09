中國食品危機拉低百勝集團利潤
- 2013年 10月 9日
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全球餐飲業巨頭百勝（Yum! Brands）今年6-9月的利潤比去年同期下跌68%，集團說中國的食品危機導致銷售下跌。
百勝旗下有肯德基炸雞（KFC）和必勝客（Pizza Hut）連鎖餐廳。集團四分三營業額來自中國。
該集團截至9月7日之前三個月的純利是1.52億美元，在中國的銷售與去年同期比較下跌11%。
百勝是中國最大的外資餐飲集團。他們發表聲明說：「在中國的第三季銷售和利潤因去年12月曝光的家禽飼養問題和其後的禽流感爆發而受到很大影響。」
去年12月，中國爆出用飼料和藥物餵養雞隻加快它們成長的「速成雞」事件。
百勝並預測今年第四季度在中國的肯德基炸雞銷售不會上升，但相信利潤在2014年反彈。
新一季業績公布幾小時後，百勝在美國的股價下跌超過7%。
百勝的行政總裁大衛·諾亞克表示，儘管最近遇上了一些挑戰，中國繼續是他們的主要增長市場。「今年底前在中國多開的新店將達到至少700家。」
今年以來百勝在中國共開了458家新店，其中132家在第三季度開業。
（編譯：葉珊 / 責編：尚清）