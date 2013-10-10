衛星顯示西安部署紅旗9導彈新雷達

Image caption 這個新型雷達位於西安附近三原縣的地對空導彈訓練場。

英國《簡氏防務周刊》報道，據衛星圖片顯示，中國軍方在陝西省西安附近部署了一個「紅旗-9」地對空導彈的新型雷達。

這個新型雷達位於西安附近三原縣的地對空導彈訓練場。

簡氏報道說，該新型雷達最早於2011年5月在南京東南部的雷達測試中心附近被衛星圖片所拍攝到。

報道分析，這款雷達擁有更大的掃描範圍，以及更精凖的自動引導系統。

圖片顯示，這次被拍攝到的該款雷達的牽引車比俄羅斯S300導彈的64N6E雷達載車短了近1米，機動性能可能較弱。

但分析指出，作為俄羅斯64N6E雷達的山寨衍生品，這款新型雷達擁有既能操作中國國產系統，又能操作俄羅斯產系統的能力。

簡氏認為，這種能力將進一步整合中國全國範圍的地對空防禦系統，並使整個系統變得更有效。

報道說，西安三原縣出現地對空導彈訓練場顯示中國軍方開始對該系統進行人員培訓，而這是導彈部署的前奏。

（編譯/責編：蕭爾）