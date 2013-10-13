中國稱2015年底前將關閉兩千小煤礦

Image caption 中國三分之二的礦難都發生在小型煤礦中。

面對事故頻發，中國當局表示將在2015年之前關閉至少2000處小型煤礦，希望能夠改善煤礦安全問題。

中國政府網10月12日發佈了加強煤礦安全生產工作文件，提出要建立健全煤礦安全長效機制，堅決遏制煤礦重特大事故發生。

該文件指出，要加快落後小煤礦關閉退出。重點關閉年產9萬噸及以下不具備安全生產條件的煤礦。

在政策支持方面，當局凖備研究制定信貸、財政優惠政策，鼓勵優勢煤礦企業兼併重組小煤礦。

此外，當局還打算修訂煤炭產業政策，提高煤礦凖入標凖。

國家支持小煤礦集中關閉地區發展替代產業，加強基礎設施建設，加快缺煤地區能源輸送通道建設，優先保障缺煤地區的鐵路運力。

另外有關方面對於年產30萬噸以下的新煤礦將不會予以批准。

中國的煤礦經常發生礦難。據官方的新華社報道，2012年的礦難造成了1384人喪生。而每年有三分之二的礦難都發生在小型煤礦。

在最近幾年，有關的安全措施讓礦難數量有所減少，但是很多法規仍然被忽視。

中國有大約12000處煤礦。

（撰稿：林杉 責編：路西）