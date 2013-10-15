簡訊：香港富豪楊家誠上庭自辯駁洗錢罪
- 2013年 10月 15日
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被香港司法機關控告洗錢的香港富豪楊家誠出庭自辯，解釋成為富豪的財富積蓄歷程。
名下資產包括英國足球冠軍聯賽隊伍--伯明翰城足球俱樂部的楊家誠向承審法官解釋，他最早從擁有一家美髮沙龍、然後擴展到4家。
楊家誠說，接著他和他的父親聯手在華南投資酒店事業、然後進軍股票市場。
他向法庭表示，到了2000年，估計他名下的資產就已經達到8千萬到1億港元之間。
楊家誠被控洗錢等5項罪名，總金額達7億2千萬港元；楊家誠被控的洗錢罪名與伯明翰足球俱樂部無關。
（撰稿：威克，責編：李莉）