《經濟學人》：愛國主義商機經營艱難

Image caption 四月網認為西方媒體對中國有偏見

《經濟學人》報道，中國民間政治評論網站「四月網」「陷入財困」。

《經濟學人》雜誌網站10月18日文章說，這個前身為Anti-CNN.dom的網站以民族主義號召中國青年批評西方媒體，現在看來「把愛國情操轉化為商業比較想像中困難，對某些年輕的理想主義者來說更是相當失望。」

該雜誌引述這個網站的前雇員說「生意陷入困境，網站瀏覽量令人失望，收入很少。一位大投資者撤資，網站用光了現金。」

雜誌說，10名雇員在今年9月接受了化解工資糾紛的方案。本來有20多名雇員和數以千計平方米北京辦公室的陣容，現在僅剩下一名會計師。但網站創辦人饒瑾否認這個說法。

饒瑾與伙伴在網站開始運作時，以批評「西方媒體對西藏不公正和偏頗的報道」為主。2011年2月，網站發佈了時任美國駐華大使洪博培在茉莉花示威地點北京王府井現身的錄像，示威最後沒有出現，但洪博培的錄像引起很大反響。

《經濟學人》雜誌說，雖然這些錄像的點擊率很高，卻沒有為饒瑾的網站帶來利潤。「據前雇員所稱，廣告收入最多的一個月是今年8月的1萬7千元人民幣，饒瑾拒絕評論網站的財政狀況，只說它經營正常，財政穩健。」

《經濟學人》說，饒瑾強調任何新公司開始時也會面對一些困難，他們也不例外。

《經濟學人》說，發佈洪博培錄像的唐傑曾經是網站初期的忠實支持者，但現在質疑它的方向，據說他認為饒瑾對洪博培的態度太溫和。唐傑現已離開網站。

另外，曾經是網站主編的胡亦南認為，用意識形態作為商業模式沒有前例，將來也未必會出現。

（編譯：葉珊 責編：鈴蘭）