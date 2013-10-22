分析：李嘉誠棄亞入歐 套現備彈顯財技

Image caption 李嘉誠出售香港及內地資產引關注，分析認為其目的在於擴大歐洲投資

富商李嘉誠旗下長江實業及和記黃埔早在今年8月份已經打算出售上海陸家嘴金融貿易區的東方匯經中心，當時的售價已逾60億元人民幣。

最近買家之一光大控股自行披露以71.6億元人民幣接盤，購入該物業6%權益外，有消息人士透露另一名最大買家是交通銀行（03328）或斥資85億元購入其餘94%權益。

東方匯經中心位於上海浦東新區陸家嘴環路333號，東面正對「上海中心」，項目辦公樓總建築面積約8.8萬平方米，目前尚在建設中，預計將在2014年竣工。

香港金利豐研究部執行董事黃德幾接受BBC中文網訪問時表示，和黃過去十幾年一直利用同樣的手法出售物業套現來為新的投資機會做凖備，不過本次交易因與出售百佳時間差不多，因此引來很多的揣測。

黃德幾認為，和黃套現意圖十分顯然為了加大在歐洲等地的投資，為購入高回報的資產凖備彈藥，如果考慮公用事業的投資，內地的空間很小，而歐洲相對機會十分大，而且歡迎私人企業，對中國的國企更很少拒絕其參與。

屈臣氏

分析指出，出售百佳計劃擱淺後，富商李嘉誠旗下的和記黃埔出售內地、香港資產套利的步伐仍會繼續下去，同時已將旗下屈臣氏所有零售業務進行評估，包括擇機擇地將所有或部分業務進行IPO。

屈臣氏在香港在歐洲上市仍然未有定案，籌資規模可能在80億至100億美元，如果趕及今年底上市的話，有望成為今年全球最大的IPO交易。

根據和黃發佈的半年報顯示，截至2013年上半年，旗下屈臣氏在全球已經擁有11093家分店，其中歐洲佔約7300家，亞洲3800家。

Image caption 屈臣氏可能成為今年全球最大IPO

受惠於亞洲分店數目的上升、銷售增長反彈和歐洲店盈利明顯改善，屈臣氏業務毛利率也由3.7%上升至6.8%。2012年，屈臣氏在和黃整個盈利貢獻中的佔比達到17%。

黃德幾分析指，屈臣氏的零售業務高增長期漸過，既然業務已成熟，不如減持套現再進行新的併購，未來兩年內拆分屈臣氏將使其獲得最好的估值。

屈臣氏品牌在香港無人不識，在八十年代成為和黃的子公司。踏入二十一世紀，屈臣氏積極在歐洲進行收購，包括在2000年收購英國保健及美容產品連鎖店Savers，2002收購荷蘭公司Kruidvat，2005年收購俄羅斯Spektr，業務擴展至東歐。

棄亞入歐

黃德幾分析指出，李嘉誠在出售與收購的權衡中反映出「棄亞入歐」的投資思路。而歐洲國家中，特別鍾情於在英國投資。

從2005—2012年的年報中統計所得，李嘉誠旗下的公司投資或控股共6家英國基建公司，涉及電力、燃氣、水務等行業，累計投資總金額高達58.441億英鎊。

其中在2012年長江實業、長江基建、電能實業和李嘉誠基金會組成合營公司斥資6.45億英鎊，成功收購英國MGN Gas Networks 。

長江基建2013年的半年公報中就指出集團最大的海外投資項目英國電網的表現持續良好，利潤貢獻為18.14億港元，上升4%。

自收購威爾士和西部地區實業有限公司的交易完成後，項目於2013年上半年度首度為集團提供了整個半年度的利潤貢獻。

黃德幾認為，和黃在歐洲購入物廉價美的公用事業這模式正是當年投資香港公用事業的模式相似，相信能源資產仍然會是和黃未來收購的重點之一。

（責編：伊人）

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讀者反饋

這有什麼不好理解？或許光大購入的部分，是最值錢的部分？<br><strong>焚燒和尚傘, 澳大利亞悉尼</strong><br/>

和黃集團經營跨國大生意, 投資考慮往往是政治經濟難分難解的. 現時香港和國內的政治形勢對李氏確實不利, 加上歐洲市場經濟低迷, 收購資產/業務價格便宜, 對擅於低買高賣的李氏正是大好良機, 所以在香港和國內出售資產/業務套現也是情理之中, 市場對此反應亦正面.

香港是自由市場, 但政治環境不斷惡化, 尤其是梁振英上台之後. 香港企業減少在港投資甚至出售業務是可以理解的. 現今唯一的徹底解決辦法就是盡快讓香港人獲得一個基本法承諾的(不節不扣的)民主政制, 讓一國兩制發揮應有的作用.

說到底, 香港是在一國之內, 中央政府何懼之有? 相反, 如果特區變成一團糟, 對國內又有何好處?<br><strong>香港仔, 香港</strong><br/>

光大71.6億元人民幣購入該物業6%權益

交通銀行或斥資85億元購入其餘94%權益

記者筆下的光大銀行不蠢到加零一？<br><strong>多口, </strong><br/>