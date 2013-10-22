台菲漁業會談 溝通執法獲得進展

Image caption 台灣「廣大興28號」漁船今年5月在台菲爭議海域作業時，遭到菲律賓海巡隊開槍攻擊。

為期兩日的「台菲漁業會談」已於今日(22日)在台北落幕，其相關海上執法等議題有長足進展。

稍早台灣外交部發出新聞稿，針對剛結束的台菲漁業會談發表聲明，稱已建立並確認「台菲漁業爭端執法通聯機制」及「台菲漁船緊急通報及迅速釋放流程」。

這些機制包括台灣與菲律賓將相互設立緊急熱線，並立即生效實施。

今日上午台灣外交部發言人高安在例行記者會上表示，台菲漁業會談已於昨日正式在台北召開，今天是第二天的議程，將在會後對外說明結果。

台灣與菲律賓在此次的漁業會談中，同意將成立漁業合作「技術工作小組」，以討論漁業合作的相關議題，包括漁業資源管理及養護與捕魚範圍等。

這次與會的代表，由台灣駐菲律賓大使王樂生及馬尼拉經濟文化辦事處的理事主席裴瑞茲(Amadeo R. Perez Jr.）擔任雙方團長，而參與會談的人員還包括雙方的漁政、海巡和外交等相關單位。

中午的議程結束後，台灣外交部在下午安排菲律賓代表參訪台灣海洋巡防總局。

預備會議

台菲曾在今年6月14日舉行過漁業會談的預備會議，並達成部分共識。

而本次會談中，首先確認了預備會議中提及的「避免使用武力及暴力」、「分享彼此海上執法程序」、「建立緊急通報機制」及「迅速釋放機制」等落實情形。

菲律賓方面表示已修訂其國內相關法令，將限定其海上執法人員僅在生命受威脅時才可使用武力。

今年5月發生發生的「廣大興28號」事件，菲律賓海巡船以機槍掃射台灣漁船，造成台灣漁民洪石成中彈死亡，而事後菲律賓政府對於該事件的處理態度，更讓台灣與菲律賓的關係降至冰點。

其實在事件發生以前，台灣海岸巡防署與菲律賓海巡隊本有密切往來，這次的會談與參訪，透露出希望重新營造友好氛圍的意味。

台灣外交部發言人高安表示，台灣政府與菲律賓磋商，無非就是要保障台灣漁民的安全與權益，並建立應有的漁業秩序。

會後的聲明稿也提到，此次會議中台菲雙方就各項執行細節，達成確實執行及進一步落實的共識，系深化漁業實質合作的具體成效。

但有相關外交人士表示，雙方在重迭的經濟水域劃定上仍無共識，若台灣漁船在重迭海域發生爭議行為或違法漁撈，菲律賓被發現後會先以熱線通報台灣漁政單位，再善意驅離。

撰稿：思翰 責編：李莉