北京故宮發生命案 官方稱將統一發消息
- 2013年 10月 25日
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北京故宮證實發生一起殺人案。故宮官方說案件現在已經交由警方調查處理，將統一發佈消息。
中國媒體報道說，北京故宮「針對網傳發生一起刑事案件」表示「公安部門目前正在調查處理。按照公安部門要求，案件情況將統一發佈。」
先前北京當地報紙通過微博報道說，北京故宮內的一處食堂發生殺人案，造成兩人死亡，行兇者自殺未遂送醫。
事件發生在當地時間11時20分，據稱，搶救兇嫌的手術室外有大批警察守候。
報道並稱在故宮東華門外有救護車和警車出入，而進出的員工表示，有可能是私人恩怨導致的殺人案。
（撰稿：威克，責編：李莉）