北京故宮發生命案　官方稱將統一發消息

Image caption 北京故宮發生殺人案，但是詳情不明。

北京故宮證實發生一起殺人案。故宮官方說案件現在已經交由警方調查處理，將統一發佈消息。

中國媒體報道說，北京故宮「針對網傳發生一起刑事案件」表示「公安部門目前正在調查處理。按照公安部門要求，案件情況將統一發佈。」

先前北京當地報紙通過微博報道說，北京故宮內的一處食堂發生殺人案，造成兩人死亡，行兇者自殺未遂送醫。

事件發生在當地時間11時20分，據稱，搶救兇嫌的手術室外有大批警察守候。

報道並稱在故宮東華門外有救護車和警車出入，而進出的員工表示，有可能是私人恩怨導致的殺人案。

（撰稿：威克，責編：李莉）