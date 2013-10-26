俞正聲：三中全會的改革將是空前的

2013年10月26日

圖像加註文字， 外界預計中共十八屆三中全會將推動新的經濟改革。

中共中央政治局常委、全國政協主席俞正聲表示，下個月將召開的中共十八屆三中全會即將啟動的改革範圍之廣，力度之大，都將是空前的。

作為中共中央政治局排名第4的人物，俞正聲說，這一輪改革「必將強有力地推動大陸經濟社會各領域的深刻變革，促進各項社會事業的發展」。

俞正聲在南寧會見前來出席第九屆兩岸經貿文化論壇的中國國民黨榮譽主席吳伯雄一行之際，做出上述表態。

這是外界預計中國國家主席習近平將推進更大的經濟改革後，中國最高層領導人裏首次介紹將閉門召開的十八屆三中全會的情況。

預計，十八屆三中全會將為中國經濟導航，推動今年放緩的中國經濟從嚴重依賴借貸投資走向更多由消費、服務和科技創新的平衡發展模式。

挑戰重重

外界預計這次三中全會的改革議程之一是金融稅收制度改革，同時也將強調一些緊迫的問題，比如匆忙的城市化進程。方式可能是通過改革土地制度，戶籍制度，打破城鄉之間的流動障礙。

批評人士說，特別是大型國有企業等一些大的利益集團可能會阻擾有關改革。

中國已故的領導人鄧小平在中國經歷了文革浩劫後，於1978年在十一屆三中全會上開啟了歷史性的經濟改革，使得中國30年後成為世界第2大經濟體。

人們普遍關注這次的三中全會將給中國帶來的變化。

（編譯：立行/責編：陳書敏）

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讀者反饋

聳人聽聞。<br><strong> </strong><br/>

中共治下，任何改革從來都是空前的，誰敢說不？誰曰不然？【空前】兩個字，盡顯典型的黨八股與膜拜權力的形態，只差【絕後】兩個字還沒說出來。中共建政六十多年來，一浪接一浪的【空前】，換來的是數不勝數的淒涼悲慘的故事。改革開放算是【空前】了吧，製造了一批中產階級之時卻拉闊了貧富差距，造就了滿朝貪腐資金外逃民怨不絕，可也算是【空前】了吧。