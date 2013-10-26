國共兩岸經貿文化論壇在廣西南寧開幕
- 2013年 10月 26日
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第九屆國共兩黨的兩岸經貿文化論壇26日在南寧舉行，兩岸是否應討論政治問題成矚目重點。
國民黨這次由該黨榮譽主席吳伯雄率團參加，共產黨方面則是由全國政協主席俞正聲領軍。
在開幕式上，吳伯雄致詞時表示，台灣對兩岸交流是採取先急後緩、先經後政、先易後難，但是也會碰到「經中有政」，雖說先易後難，但是也知道有些事情「易中有難」。
俞正聲則說，九屆論壇以來，兩岸保持和平發展良好態勢，並說在反對台獨、堅持九二共識基礎及前提下，增進政治互信。
對深化兩岸經濟交流合作的問題，俞正聲則是呼籲加快經濟交流，積極認真執行已簽署的協議。
先前，有報道引述國民黨智庫學者的話說，國民黨希望向中共傳達「互不否認治權、互不承認主權」的主張。
同時也希望北京能夠了解台灣的政治生態環境複雜，因此兩岸簽署《服貿協議》，但卻卡關立法院，需要時間化解。
另外台灣的媒體報道說，北京關心的是《服貿協議》何時能夠落實執行，而台灣方面則關心是否能夠互設辦事處。
國共論壇被認為是兩岸執政黨間較為直接的溝通渠道，具有相當的重要性，在目前的狀況之下，作為相互溝通的橋樑。
另有報道稱，這次國共論壇中，國民黨邀請許多「友黨人士參加」，實際上，國民黨黨籍的與會人士大約只有代表團的1/3。
（撰稿：威克，責編：李莉）