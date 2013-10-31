成都10歲男孩留遺言從30樓高處墜亡

Image caption 男孩家屬到學校大門拉布條抗議。

成都一名10歲男孩因為無法完成老師罰寫的檢討而從30樓高跳下自殺身亡，震動社會各界。

男孩在自己的語文課本上寫下遺言，「老師我做不到，跳樓時我好幾次都縮回來了」。

據報，這名小學5年級的男孩因為在班上說話而被老師罰寫1000字的檢討，疑似因為寫不出來而跳樓自殺。

中國媒體報道引述鄰居和親戚的話說，男孩的老師叫他如果寫不出來就去跳樓。

跳樓身亡

Image caption 男孩在自己的語文課本上寫著，「老師我做不到，跳樓時我好幾次都縮回來了」。

現場勘驗發現，男孩從自家住宅樓的30樓樓梯窗戶墜樓，砸到樓底一輛停放的車上。

男孩家屬星期四（10月31日）在學校大門外綁上布條，要求「還我兒來，給所有家長和孩子一個交代！！！」

法新社報道說，當地一名官員表示「警方調查仍在進行當中」。

嚴格管教是中國教育制度和文化的一部分，傳統的教條要求學生尊師重道，不能挑戰師長代表的權威。

微博關注

10歲男孩疑似無法完成老師要求的1000字檢討而跳樓身亡的事件在微博引發廣大迴響。

一位網友發帖說，「這樣的人怎麼能當老師，他有什麼權利要學生這麼做。」

也有網友感嘆，中國學生「盲目」遵從老師給予的命令。

「為什麼學生要這樣盲從？」

（撰稿：陳書敏 責編：路西）

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讀者反饋

中國傳統文化早已崩潰，把責任推到傳統是非常可笑的事情。

所謂尊敬師長只不過是為了更嚴厲的管束學生，現在之教育第一步就是泯滅孩子的天性，現在教師哪裏能稱得上師長呢，更多的是賺錢機器吧。

社會各界震動，呵呵，校長強姦小學生，社會還更震動呢，這個社會早已腐朽不堪了，這樣的悲劇昨天有，今天有，未來還會有。

這麼小的生命離開這片土地，不知道是悲哀呢抑或是一種幸運，哈哈，既然重歸於天地之間，願你的靈魂自由自在

一時感慨，寫多了些.<br><strong>saki, china</strong><br/>

很可惜!

老師您的用心可以理解。

但是您要理解學生們的個性,在愛心基礎上,誘導而勿用傷人的重話。

<strong>陳, 泰國、曼谷</strong><br/>

人們在譴責老師的同時，或許也應該思考下為什麼其他學生沒有跳樓，偏偏就這個男孩跳樓了。大家都做過學生，也應該都罰寫過檢討或者其他什麼的，這些都是老師對於犯錯誤的學生很普通的懲罰方法，怎麼大家都沒去跳樓呢？人都是不一樣的，面對問題的心態和方法都不一樣。這個學生會因為寫不出檢討而跳樓和自己的個性以及家庭教育都有很大的關係

<strong>Zheng Yin, Sydney</strong><br/>

從這篇文章裏，可以看出，中西方文化是截然不同的，在中國，如果你不尊重老師，就如同在英國不尊重耶穌和女王一樣。

<strong>FC, Shanghai China</strong><br/>

缺乏生命的教育，自殺違背屬靈的原則

<strong>鄧, </strong><br/>