貴州畢節金沙縣礦難7人死亡

Image caption 中國一些地方的煤礦主仍繼續開採「血煤」。

貴州畢節市金沙縣黃水壩煤礦周六發生煤與瓦斯突出事故，造成7人死亡。

這是貴州在不到一個月的時間裏發生的第3起重大煤礦事故。

事故發生在當地周六11月2日凌晨2點多，事發時有50人在井下作業，事發後有45人升井，其中2人重傷，有5人被困井下。

經過10多個小時的救援，井下發現5名遇難人員的遺體。事發時升井的2名重傷者，經搶救無效死亡。

目前，事故原因正在進一步調查中。

貴州礦難頻發

10月中旬，貴州在不到10天時間裏，連續發生了惠水大衝煤礦「10·11」透水、福泉哲岩煤礦「10·17」瓦斯爆炸兩起大事故，分別造成7人和4人死亡。

貴州也正表示加強安全監督和問責，但隨即又發生了這一重大事故。

中國是全球最大的煤炭生產國和消費國。長期以來，中國的煤礦也是世界上最危險的煤礦，礦難頻繁發生。

官方的數字說，2012年礦難造成1384人死亡。

然而勞工權利組織表示，實際死亡人數可能要比這個數字高得多。因為煤礦老闆可能為躲避處罰，減少經濟損失，並和腐敗官員勾結，常隱瞞實情。

（撰稿/責編：立行）

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