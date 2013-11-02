「中國明年中禁止移植死囚器官」

Image caption 國際社會長期批評中國從死囚摘取器官用於移植的做法。

中國官員表示，當局將公布新政策，自2014年中旬起禁止醫院使用死囚器官作移植用途。

路透社引述中國國家衛生和計劃生育委員會人體器官移植技術臨牀應用委員會主任，原衛生部副部長黃潔夫說，有關政策詳情將於星期六（11月2日）在浙江杭州公布。

中國長期依賴死囚供應器官的做法受到國際批評，人權團體更指出有不少器官是在未經死囚家屬同意的情況下摘取，但中國否認有關指控。

衛生當局於今年2月在25個省市試點推動自願器官捐獻。黃潔夫稱，所有取得器官移植資格的醫院將只能使用自願捐獻，並透過新設立的全國系統分配得來的器官。

黃潔夫於8月曾表示，中國公民器官捐獻將於兩年內完全取代對死囚器官的依賴。星期六公布的新政策將意味著此措施提前一年實施。

路透社援引黃潔夫提供的數據稱，自2月份啟動試點計劃以來，中國自願捐獻器官移植案例顯著增加，從2011年的245例上升至今年首七個月的900多起。

不過，據估計，中國每年有30萬人等候器官移植，但每30人當中只有一人得償所願。器官供應明顯不足，使黑市活體器官買賣發展起來。

中國政府於2007年禁止配偶、血親、繼親與收養子女以外人員活體捐獻器官。

（編譯：葉靖斯 責編：蕭爾）

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