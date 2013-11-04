孫楊因無證駕駛被行政拘留七天

Image caption 孫楊曾經在2012倫敦奧運會的游泳項目中奪得冠軍。

中國著名游泳運動員、奧運金牌得主孫楊因無駕駛執照開車被行政拘留7天並罰款2000元。

21歲的孫楊星期天（11月3日）駕車在杭州市中心與公交車發生刮擦事故。

他雖然無事故責任，但警方在確認孫楊無證駕駛後，對他罰款2000元，並行政拘留7天。

同時，浙江體育職業技術學院決定對孫楊做出停賽、停訓、停止參加一切商業活動的處罰，而且建議他暫不參加國家游泳隊集訓。

浙江體育職業技術學院副院長張亞東表示，「孫楊一直說自己有駕照，但是我們不知道他是無證駕駛。」

孫楊無證駕駛已經不是第一次。不久前孫楊作為某品牌汽車代言人，拍攝了駕駛汽車的廣告。當時他曾經承認自己沒有駕照。

另外有報道稱，孫楊今年9月曾經因為沒有趕上航班，而自己駕駛奧迪跑車離開。

網友評論

事件發生後不久，孫楊在微博上道歉，稱訓練和比賽繁忙是原因之一。

但是，很多網友質疑這份道歉聲明的誠意。

名為錢鈺的網友說，「孫楊沒駕照，怎麼代言勝達的？廣告上開車，開玩笑！」

天道酬勤0666網友表示，類似不守法事每天大量發生，不僅官員、明星、有錢人，普通人也千方百計繞過規矩，「沒有共守的規矩，何來良好社會秩序？」

風雲韓紅永網友則說，「他的道歉，儘管言辭懇切，但歸咎於訓練太忙，顯然不夠坦誠，沒有時間學習法律，怎會有閒暇代言廣告？」

而名為「捕風的福爾摩斯」的網友則發表意見說，「高分低能！這樣的奧運金牌不要也罷。 」

（編譯：林杉/編譯：董樂）