台灣食品大廠賣假油產品遭下架

Image caption 食用油混假醜聞令台灣食品業再受信用衝擊

台灣最大食品廠之一的頂新集團，因其生產的食用油脂混有大統公司假油脂，被食品衛生單位勒令下架。

生產康師父方便麵的頂新集團是台灣最大的食品企業之一，其數年前購並了台灣食品大廠味全公司，生產從醬料到油脂等各種家庭常用食品。

當局查獲頂新集團以味全品牌營銷的21種油脂中，混有問題油廠大統公司的油脂，而頂新此前宣稱其油品沒有這類混充問題。

頂新集團同此前的芝麻油大廠富味鄉一樣，在被發現其混制假油前，也站在道德高地自稱其為良心企業，甚至批判大統公司行為。

除了頂新集團外，另一家台灣油脂大廠福懋則被發現買入大統已混低價油的「純橄欖油」，再自行混加低價的芥花油後，重新包裝為福懋牌的「純橄欖油」。

包括福懋、頂新等油脂工廠都同此前的大統長基公司一樣，是獲得官方GMP優良製造規範認證的大廠。

頂新集團是由魏家兄弟共同經營，負責經營旗下味全公司的魏應充並且是GMP食品認證的發展協會理事長。

官方處理

此一認證在這波混油與假油醜聞中被認為信用破產，立委要求官方切實檢討認證制度，並要求魏應充辭去理事長一職，但台經濟部說其理事長職務是廠商互選，經濟部無權撤換。

官方處理假油的作法，就如同其過去處理食安問題一樣，受到了消費者組織的批評。

比如台灣衛福部要求生產食用油脂廠出具保證書保證沒有製造假油，而包括頂新與福懋在檢方介入調查前，也都簽具保證表示沒有混油。

台灣官方過去在塑化劑、毒澱粉等食安事件中，也都要求廠商自行提出檢驗結果或具結，但這種要廠商自行保證的作法，對消費者的食安的實際保證上並沒有意義。

出具假具結書的大廠雖然可能面臨偽造文書與詐欺的起訴，但以這次的頂新集團來說，其宣稱其也是「受害者」。

而這種自稱是受害者的說法，則受到了台灣的消費者組織批判。