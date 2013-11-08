中國遠洋否認「魏家福被限制離境」

Image caption 中國遠洋集團在網站中否認魏家福被限制離境的傳言。

中國遠洋集團在證實公司執行董事徐敏傑在接受調查之後，11月8日傍晚發表聲明說，關於「前董事長魏家福已被有關部門限制離境」的傳言，沒有依據，特此澄清。」

中遠集團在官網上說，「中國遠洋運輸（集團）總公司副總經理徐敏傑正接受相關部門調查，中國遠洋控股股份有限公司已於11月7日晚發佈公告。我公司堅決貫徹黨和國家反腐倡廉的部署，真誠接受新聞媒體和社會各界的監督。」

一天前有消息稱，中遠集團副總經理徐敏傑正接受相關部門調查，而該公司「前董事長魏家福已被有關部門限制離境」。

有關中遠集團涉嫌腐敗的案件此前就有報道。

中國財新網今年7月30日報道，中遠集團下屬二級公司大連遠洋運輸有限公司原總經理孟慶林被檢察部門帶走調查。

2012年，廣州遠洋運輸公司原總經理徐惠興被控受賄240餘萬元。

2011年，中遠集團下屬青島遠洋運輸有限公司原副總經理宋軍被控涉嫌貪污、受賄和妨害作證三項罪名，涉及37套房產及700多萬美元的非法所得。

受到徐敏傑事件的影響，中遠系股票周五均出現較大波動。

此前中遠發佈的2013上半年業績報告，中遠上半年歸屬母公司淨虧損約9.9億元。

中國遠洋控股股份有限公司於2005年3月成立，是中國遠洋運輸集團的資本平台。中遠集團是特大型國企和跨國公司，多次入選《財富》世界500強。

（撰稿：林杉 責編：鈴蘭）

網友如有評論，請用下表：