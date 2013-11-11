「光棍節」成為中國電商的「購物狂歡節」

Image caption 各家電商已經將網絡購物大戰變成了「電商狂歡節」

針對「雙十一」的到來，中國各大電子商務網站就以「光棍節」為名，紛紛推出折扣購物的活動，各家電商已經將網絡購物大戰變成了「電商狂歡節」。

從一般的日用品到品牌商品，阿里巴巴旗下的淘寶和天貓、京東商城、當當等電子商務購物網站在「雙十一」這一天的促銷多能達到五折。

促銷全面，折扣多，銷路大，各大電商都將在這一天的促銷大戰作為一年一度中重要的事件，在供貨物流、網絡通訊上做足凖備.

阿里巴巴集團負責技術保障的副總裁劉振飛介紹說，今年凖備的網站承載量級是去年的一倍多，可以支撐全國數億網民同一時刻湧入天貓。

「購物狂歡節」

中國科學院網絡經濟研究員呂本富接受BBC中文網記者採訪時說，今年中國黃金週期間，121家北京的商場在7天裏的銷售額大約在50億左右，而天貓去年僅「光棍節」這一天，營業額就達到92億。估計今年光棍節，僅天貓一家一天的銷售額預計會到300億，加上京東、當當等等，一天的銷售額估計會超過500億人民幣。

人民日報發佈官方微博第一時間稱，天貓購物狂歡節的支付寶成交額不到9個小時就突破121億，再次超過去年美國的網上購物節「網絡星期一」（120.8億）。

時至中國時間11月11日晚上21：19，支付寶單日成交額已突破300億元。

此外，蘇寧、國美線下的實體店借鑒各大電商的「薄利多銷」，從去年開始，也看凖這一時機，在「雙十一」進行大折扣銷售。

美國《華爾街日報》11月10日報道稱，在美國，感恩節以及年末假期季會引發一年當中最大規模的周末購物狂潮。

「人造節」

關於非官方節日「光棍節」，最盛行的說法，是來自於1990年南京大學的學生根據「11·11」的「光棍」寓意想出來的自娛自樂的節日。

結合著網絡的發展，網絡文化的盛行，眾多青年男女還在這一天舉辦交友聚會的活動，將其演變為「脫光節」，希望脫離單身，不再當光棍。

而已婚人群們將「11·11」解釋為「一生一世，一心一意」，命其為「夫妻忠偶節」，還有不少新人選在這一天領證結婚。

2009年11月11日，淘寶網在這一天打折促銷，其他購物網站也相繼成風，之後每年都會在「光棍節」這一天舉辦一次「購物狂歡節」。

由此，「光棍節」也從一個青年人單純娛樂的節日，發展成網絡商城瘋狂促銷的緣由。

（編寫：凡尼；責編：橫路）