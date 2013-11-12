中共傳達薄案通報「五原因和六教訓」

Image caption 薄案通報會據報已在薄的主政故地重慶，以及大連和商務部相繼開展。

在中共十八屆三中全會召開之際，中國多個省市近日相繼召開全體黨幹會議，傳達中共高層關於薄熙來案的案情通報，以及有關薄案的「5點原因和6個教訓」。

據中國官方媒體稱，中共中央近日下發關於薄熙來嚴重違紀違法案件及其教訓的通報，傳達薄案案情、薄案發生的5點原因，以及薄案對中共帶來的6個教訓。

前中共重慶市委書記薄熙來貪污、受賄與濫用職權上訴案10月25日終審宣判。山東高院駁回薄熙來上訴，維持無期徒刑原判。

「薄案原因及教訓」

根據這個中共中央通報，薄案發生有5個原因：「一是放鬆世界觀改造，沒有加強黨性修養；二是一意孤行，沒有貫徹好民主集中制；三是道德品質低下，沒有重視德行修養；四是權力觀發生了扭曲；五是私心作崇，縱容袒護家人違法亂紀」。

而薄案亦給中共帶來6個警示教訓，包括：「加強黨性修養，恪守從政道德；必須自覺遵守黨的紀律，始終與黨中央保持一致；必須認真貫徹落實民主集中制，自覺接受黨和人民監督；必須嚴格執行組織原則，公道正派選人用人；必須堅持反腐倡廉，不斷加強機關黨風廉政建設；必須從嚴治黨，科學有效地防止腐敗」。

據悉，薄案通報會不僅在多個省市的機關召開，而且延伸到了政權的基層單位。

四川省德陽市政府網站引述公開報道稱，「各地黨委、黨組織開會傳達並學習了這一文件」。報道敦促「黨員幹部要清醒認識反腐敗鬥爭面臨的嚴峻形勢，以薄熙來案件為反面教材」，並呼籲所有黨幹「在政治上、思想上和行動上一定與黨中央保持高度一致」。

香港親北京報章《大公報》稱，梳理各地政府官網相關消息可以發現，各地黨委組織的通報會學習議程，主要是通報薄案基本案情、案發原因和警示教訓。而關於薄案的「5點原因、6個教訓」這一表述，出現在多地通報會上。

各地通報會

此外，黨政負責人在講話時，多有提及「嚴格遵守黨的紀律特別是政治紀律」，「帶頭執行民主集中制」。

觀察人士說，在中共十八屆三中全會召開之前，有薄熙來的支持者成立「中國至憲黨」。而「中國至憲黨」的發起人、女教師王錚是知名的公開「挺薄」者，她曾因公開號召挺薄被拘。王錚一直反對對薄熙來的審判。她表示，薄熙來可能違反黨紀，但並「不違反國法」。

中共雅安黨委主管的四川《雅安日報》以三個「絕對的高度一致」呼籲全體黨政幹部和黨員，要以薄案警醒自己。報道呼籲全體黨員「在思想認識和言論行動上，與黨中央保持絕對的高度一致；與依法治國戰略保持絕對的高度一致；與反腐倡廉部署保持絕對的高度一致」。

據《大公報》說，薄案通報會在薄熙來主政故地重慶，以及大連和商務部已相繼開展。

重慶市梁平縣農機監理站和秀山縣高中都在近日召開了通報會；大連市氣象局組織黨員幹部傳達中央對薄案的通報；商務部官網則轉載了一片地方商務部門召開薄案通報會的消息。

報道分析說，「作為鄧小平時代以來落馬的第三位政治局委員，薄案進展關乎全國大局......大面積通報的背後，不乏以此整治腐敗、嚴肅黨紀、加強內部凝聚力的用意」。

（撰稿：蕭爾 責編：李莉）

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真正的教訓是中共在幹部選拔作用上不搞選舉，而是暗箱操作，任人唯親。中共不亡，天理不容。<br><strong>路見不平, 中國</strong><br/>

一個被人民寵壞的政黨，一個死不悔改的的政黨，一個苟活於「麵包契約」的人民仍不站起來。<br><strong>opengl, </strong><br/>