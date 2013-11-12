美國華盛頓號航母赴菲律賓救災

Image caption 美國已下令派「喬治·華盛頓號」航母前往菲律賓協助救災。

美國五角大樓表示，在菲律賓遭受超強颱風災情後，美國已下令派「喬治·華盛頓號」航空母艦前往菲律賓協助救災。

五角大樓說，目前正在香港停靠的「喬治·華盛頓號」航空母艦將在48至72小時內抵達災區。

五角大樓聲明說，「喬治·華盛頓號」航母已召回在香港上岸休假的船員，航母在幾小時內啟航。該航空載有5000多名士兵和80多架飛機。

聲明還說，與航母一起停靠在香港的另外5艘美軍軍艦也將前往菲律賓協助救災。

救援

五角大樓說，美國航母和5艘軍艦將協助菲律賓政府和軍方為災民提供人道援助以及醫療救護。

英國首相卡梅倫也宣佈，政府已下令要求部署在新加坡附近的一艘英國軍艦「全速」開往菲律賓災區，參與救災工作。

聯合國兒童基金會說，一架運有60噸藥品和帳篷等救援物資的貨機將在星期二抵達菲律賓，下一步將向災區運送淨水設備和衛生設備。

颱風「海燕」上星期五在菲律賓以高達每小時200多公里的風速登陸後迅速橫掃菲律賓中部，給約六個島嶼造成嚴重打擊。

聯合國警告說，僅在中部萊特省塔克洛班市一個城市，超強颱風可能已導致逾萬人死亡。

救援人員星期二正試圖進入受災嚴重的地區展開援助行動。

美國航母抵達災區後將加快救援物資的分發工作，並確保傷員能很快疏散到未受颱風影響的醫院治療。

籌款

很多菲裔美國人對美國政府在風災後及時向災民提供援助表示讚賞。但他們擔心，外國給災民提供的援助可能被腐敗官員分走。

菲律賓颱風災害發生後，美國政府已立即向災區提供了55噸食品、10萬美元的飲水和衛生設備，並向災區派遣了90名海軍陸戰隊員和水兵參與救災行動。

菲律賓駐洛杉磯總領事拉維加說，南加州教會和志願團體已行動起來，為菲律賓災區籌款。她表示，受颱風災害影響地區的災民非常需要援助。

她說：「目前，災民需要藥品、食品、飲水，以及治療發燒和骨傷的藥品。很多災民被倒塌的樹木和飛來的瓦礫擊傷。」

菲律賓航空公司發表聲明說，將為部分援助物資提供免費運輸。

此外，英國已承諾撥出600萬英鎊救援款為50萬名菲律賓風災災民提供救助。

（編譯：蕭爾 責編：李莉）

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讀者反饋

救急不救窮，重點在這些錢"用"在哪邊

而不是"放"在哪邊

你捐一億放在政客口袋與捐100萬放在災民急需

意義差很大喔～<br><strong>我在狀況外, 中華民國 台北</strong><br/>

600萬英鎊，救助50萬災民？每人12塊錢？<br><strong>不具名, </strong><br/>