內蒙牧民抗議強佔草原受審 支持者被毆

Image caption 哈達的妻子說，哈達仍然被關在呼和浩特市郊的「黑牢」裏。

內蒙古6名牧民因為拒絕向國有的林業公司交出自己的草場而受到審判，牧民支持者的家人說，支持者受到警察的毆打。

6名蒙古族牧民的律師呼和布拉格說，這6人被控破壞生產，蓄意破壞財產，他們在周三經歷了長達11個小時的審判。當局禁止呼和布拉格代表這些牧民。

呼和布拉格說，被告當中5人聲稱自己無罪，其中一人為換取寬大處理而認罪。

呼和布拉格還說，對這些牧民的指控毫無根據，不過是對他們進行報復，因為他們投訴他們的草場被國營森林公司非法佔有。

牧民投訴無門

當地政府將他們拘留了約半年，他們投訴無門，無法申訴他們受到的不公正待遇。

呼和布拉格說，法庭會在10天左右作出判決，他們可能會面臨長達7年的監禁。

一名被告牧民的家人透露，最初當局阻止100多牧民支持者進入法庭，他們使用電警棍毆打他們當中的一些人。

名為圖勒古爾的牧民的姐姐龍梅說，警察用電警棍毆打普通人，有人被打倒在地。她當時抗議說，既然是公開審判，為什麼阻止人們進去旁聽？

後來法官只允許30名公眾進入法庭旁聽。法庭官員在電話中拒絕回答路透社記者的問詢。

內蒙古人權

法庭審理三周後，美國副總統拜登將訪問中國，期間他可能會提及中國鎮壓異見人士和限制言論集會自由的問題。

美國已經就中國著名的蒙古族異見人士哈達的下落表示過關注。哈達在2010年服滿因分裂主義指控而獲罪的15年刑期後，立即又被關押。

哈達的妻子對路透社記者說，在本周一次難得的電話通話中，哈達告訴她他仍然被關在呼和浩特市郊的「黑牢」裏。

哈達的妻子說，因為監禁哈達的決定來自北京高層，所以哈達獲釋的希望渺茫。

開發破壞環境

內蒙古蒙古族長期以來一直抱怨他們傳統的牧場被採礦和沙化破壞，而且中國政府試圖強迫他們去永久定居點居住。

數百年來，內蒙古牧民一直在草原上放牧，養牛，養馬，養羊。內蒙古自治區的面積超過中國領土的十分之一，具有中國最大的煤炭儲量。

但在2011年在蒙古牧民抗議煤礦開採破壞環境過程中，一名牧民被卡車撞死引發了抗議。自那以後內蒙古一直受到蒙古牧民抗議的影響。

目前蒙古族人口佔內蒙古2400萬人口的20%，但是在1949年中共奪取政權以前，內蒙古的蒙古族人口佔大多數。

（編譯：橫路 責編：路西）

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讀者反饋

中國國內民情不穩與洶湧，完完全全是中共一手泡製造成的，加大力度監控維穩，擴大打擊抓捕層面，已是一條不歸之路。說到疆獨藏獨台獨法輪甚至聞聲不見影的港獨，之所以和這個政權不同調對著幹，怎會是事出無因？這個心高氣傲自以為是的政權，滿嘴謊言偽語，不斷製造階級與民族矛盾，倚仗皮鞭木棍槍桿子治民，出了亂子時就動不動把煽動叛亂、勾結外國勢力、圖謀推翻政權、搞分裂、搞獨立、異端邪教......一頂頂的帽子蓋過來，究竟真的是千錯萬錯，就是這個政權沒有錯嗎？內蒙牧民數百年來一直在草原上放牧，活得好好的，為什麼蒙族人口原本佔此地的大多數到目前竟變成了20%的小數？牧民因抗議被強佔草原受審，支持者被毆，又是什麼道理？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

別的不說，這篇報道的最後一句話是嚴重沒有歷史地理知識的人犯的錯誤。1947年沒有成為共產黨政權之前，中國就沒有內蒙古這個地方。中共承認外蒙獨立後，把以前的興安、熱河、察哈爾、綏遠以及新疆的一小部分撤消合併成為內蒙古自治區，而當時整個這個區域的蒙古族人口也只佔這個區域人口的25％，大約50萬。所以請問BBC中文的編輯記者就這麼把沒有確認的錯誤信息就註銷來了嗎？請問是你們的水平有限？還是你們的工作態度有問題？還是你們有其他原因？

<strong>誰是正義, London</strong><br/>