BBC學院香港開講與新聞同業交流

2013年11月15日

圖像加註文字， 研討會邀請到BBC與香港資深新聞從業員分享經驗。

BBC新聞學院在香港開講，與當地新聞同業、媒體學者與師生探討數碼時代新聞製作的獨立性與語言運用及發展議題。

由BBC新聞學院、BBC中文網與香港浸會大學傳理學院聯合主辦的論壇星期五（11月15日）在浸會大學開幕。

一連兩天的論壇請到了BBC新聞學院、浸會大學和香港、澳門的資深新聞從業員與學者分享對使用精凖語言來捍衛新聞報道公正性的看法。

BBC新聞採集總監喬納森·貝克在主題演講中談到，揭露不當行為是新聞事業之本，清晰的語言就是重要的工具。

他還引用英國作家吉卜林的話說，「語言是人類所使用過最強有效的藥物」，與此同時，人們得學會如何不「濫藥」。

香港浸會大學校長陳新滋教授在歡迎辭中認同了獨立與公正對新聞行業的重要性；目前在浸會大學傳理學院出任客席講師的BBC中文總監李文指出，新聞工作者有責任捍衛獨立與公正，不受外來因素干預。

浸會大學傳理學院院長黃昱教授談到，香港新聞行業也正身處於語言運用的「新戰場」中。他舉例說，如何凖確表述「中國大陸」就已經是一個值得探討的問題。

這次論壇將持續到星期六，並開放予媒體從業員與公眾人士參與，以促進不同地域新聞同業之間的交流。