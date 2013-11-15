日本一市議員涉毒在廣州機場被捕

Image caption 在日本，涉毒罪的刑期是10年以下和1000萬日元（約10萬美元）以內罰款，不會被判死刑（資料照片）。

日本多個主流傳媒周五（11月15日）報道，日本愛知縣稻澤市議會議員櫻木琢磨被懷疑攜帶約3公斤毒品在中國廣州被捕。

報道說，櫻木是10月31日在廣州白雲機場凖備出境的行李驗關時被捕的，日本駐廣州領事館官員在廣州一個拘留所與櫻木面會時，櫻木否認說「什麼也不知道」，領事館稱櫻木健康情況良好。

稻澤市議會議長野村英治說，他是周四下午接獲外務省通知的，他說，櫻木是預定10月29日至31日到中國從事自己經營的貿易公司生意，31日可能是被捕後打電話給市裏說「在中國有生意上的麻煩，不能出席市政府活動」。野村說「因本人否認，所以今後議會將與外務省保持聯絡，希望盡快確認事實，如果屬實，將向市民道歉」。

70歲的櫻木是稻澤市議會經過五次當選的議員，並任市議會厚生（衛生）委員和議會運營委員，還是該市議會一個叫做「行動優先夢會議」兩人派系的成員之一，他對日本與中韓兩國的歷史認識糾紛，提出日本承認侵略歷史是「自虐」等看法。

國內外刑罰懸殊

日本人在中國因涉毒被捕並非首次，2010年有4名48至67歲的日本人毒販先後在中國東北大連、瀋陽被執行死刑。4人被捕至被確定死刑的期間都約3年左右。

在日本，涉毒罪的刑期是10年以下和1000萬日元（約10萬美元）以內罰款，不會被判死刑。

4人在中國被判死刑是中日建交後首次，當時引起日本社會廣泛議論，有質疑意見，但大眾輿論很少同情。

當時的外相岡田克也召見中國駐日大使程永華，表示希望死刑不影響日本人對中國的感情，當時的副首相菅直人也對前中國總理溫家寶說「以日本的標凖來看，太重了些」，溫家寶答「基於中國法律，這是危害幾千人生命的重大犯罪，中國已有抑制」。

除了中國，日本人在其他國家也有涉嫌攜毒被捕、被執行死刑的案例。日本外務省網絡上有「走私違法藥物捲入危險增加的喚起注意」，說明因有償或無償替人攜帶行李、住宿朋友家後回國時行李中被發現毒品等，在海外被判死刑的案例增加。

櫻木案是日本首次有從政的議員涉案，也是迄今為止在中國被捕的最高齡涉毒疑犯，還是首次在中國南方城市被捕。

（責編：蕭爾）

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