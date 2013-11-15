台政府：對岡比亞斷交感「震驚與遺憾」

Image caption 台灣政府對剛比亞單方面宣佈與台斷交稱其感到震驚與遺憾。

台灣政府對岡比亞單方面宣佈與台斷交稱其感到震驚與遺憾，此一斷交使得馬英九的外交休兵政策受到質疑。

台外交部稱這是岡比亞總統賈梅的個人決定，並說岡比新亞任外交部長在本周一（11月11日）才剛對台灣駐岡比亞大使表示，台灣是岡比亞最佳盟邦。

賈梅去年與馬英九去年曾經互訪，馬英九在岡比亞期間並與賈梅進行像是俯臥撐比賽，來向外界表明雙方關係良好。

馬英九上任以來多次說其與北京外交休兵取得成功，使他在任期間沒有失去任何邦交國，岡比亞的斷交使其政策在立法院中受到質疑，質疑者也包括馬英九領導的國民黨立委。

在外交休兵政策下台灣中斷了從九十年代後期以來尋求加入聯合國努力，也不再爭取更多外交承認。

台外交部說岡比亞斷交與馬英九的「活路外交」政策無關，官員在記者會上被問到中國政府是否在到此次斷交扮演什麼角色時，則沒有回答。

骨牌?

Image caption 現任岡比亞總統葉海亞·賈梅1994年通過政變上台。

在岡比亞宣佈與台灣斷交前幾天，台灣在非洲的另一邦交國聖多美普林西比剛宣佈與中國簽定協議，兩國將恢復自1997年以來的商業關係，並設立貿易辦事處。

除了聖多美普林西比外，台灣在拉美邦交國洪都拉斯、巴拿馬、巴拉圭等，近年來也都傳出有意尋求同中國互設貿易辦事處。

聖多美普林西比目前仍維持同台灣邦交關係，而岡比亞與台灣的斷交，一個與過往一些同台灣斷交的邦交國不同現象是：該國並沒有同時宣佈同中國建交。

前副總統呂秀蓮擔心岡比亞的斷交可能造成與一波骨牌效應，行政院長江宜樺在接受立委林佳龍質詢時，則說他判斷不會出現骨牌效應，但已通知令駐外使館提高警覺。

民進黨國際部發表聲明說岡比亞的斷交是外交休兵的嚴重後遺症：馬英九凡事以兩岸政策為優先，外交戰略目標不清，導致外交人員士氣低落，鬆懈了對危機的判斷與維持邦交的專注。

馬英九說台灣的兩岸政策位階高於外交政策，而對於一年前與他進行俯臥撐友誼賽的賈梅宣佈對台斷交一事，他則尚未有任何回應。

（責編：蕭爾）

讀者有話說，請用下表：