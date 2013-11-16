台媒：台灣派員赴岡比亞「直接溝通」

Image caption 岡比亞總統在14日宣佈與台灣斷絕外交關係。

台灣媒體說，在岡比亞宣佈與台灣斷交後，台灣外交部已派遣「適當層級人員」前往岡比亞進行「直接溝通」。

台灣中央社說，前往岡比亞與該國總統溝通的是台灣前駐岡比亞大使、現任禮賓處處長石瑞琦。

據報道，石瑞琦曾於2008年至2011年擔任台灣駐岡比亞大使，並與岡比亞總統「建立良好情誼」。石瑞琦還曾擔任外交部發言人。

中央社引述消息人士說，政府不排除派遣「適當層級人員」赴岡比亞，進行更「直接坦誠」的溝通，避免誤會產生。

據路透社報道，岡比亞總統辦公室14日宣佈，出於「國家戰略利益」，岡比亞決定同台灣斷絕持續了18年的外交關係，立即生效。

而中國外交部則表示，西非國家岡比亞宣佈與台灣斷絕外交關係，中方與岡比亞政府之前沒有接觸，中方也是從外媒得知這一消息。

台灣外交部長林永樂對「適當層級人員」態度低調，稱相關訊息將在人員抵達岡比亞後，適時對外說明。

台灣總統府表示，在獲悉岡比亞宣佈與台灣斷交的訊息後，馬英九總統與相關部門官員保持密切聯繫，隨時掌握最新情況，並仍在研判所有可能的情況。

（撰稿/責編：蕭爾）

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