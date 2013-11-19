分析：比特幣為何在中國市場異軍突起？

Image caption 比特幣的技術細節複雜，但是使用卻操作簡便。

據美國有線電視新聞國際公司（CNN）報道，中國網民對比特幣的追捧正在使中國迎來一波比特幣的浪潮。而對於比特幣價格的不斷高漲，以及最新發生的比特幣交易犯罪實例，美國一個國會委員會還舉行了聽證會，深入調查這一全球受寵的數字貨幣。

按照美國比特率交易所Mt.GoxBCT最新數據，周二（11月19日）的1比特幣成交價為615美元，周一收盤報價824美元。根據中國比特幣交易平台GoXBTC顯示，周二1比特幣最新成交價5071元人民幣，而歷史上的單日最高成交價曾到達過1比特幣900美元及22213元人民幣。而一年前，1比特幣的價格才區區12美元。

神秘面紗

比特幣誕生於2009年，是一種去中心化的、不依靠特定貨幣機構發行的數字貨幣，它是電腦基於一套特定的密碼編碼、通過複雜計算而產生，具有交易成本低，不會被凍結，使用人信息隱蔽等特點，曾受到眾多網遊用戶的歡迎，隨後擴大到整個網絡購物的商業模式。

作為一種獨特的虛擬網絡貨幣，它採用P2P（peer-to-peer）的形式使得商家和顧客溝通交易，按照網絡節點的分佈來記錄貨幣交易，以及密碼學的設計保證流通安全。由於比特幣系統採用的是分散化編程，每個小時只能計算出150個比特幣，所以到2140年，流通的比特幣將會達到上限2100萬個。

比特幣的技術細節複雜，但是使用卻操作簡便。用戶只需要在電腦或者只能在手機上安裝一個「錢包」，以此生成一個比特幣地址。和發送電子郵件一樣，當用戶發送比特幣地址給網絡聯繫人，他們就可以發送比特幣進行付款，所付的數字貨幣就會進入這一「錢包」。

使用比特幣錢包時，用戶用私鑰來為交易簽名，這份保密數據將被保存在比特幣地址中，防止被人修改；交易後的幾分鐘，交易數據將被傳送到P2P分佈式的網絡共識系統中進行確認（被稱為「挖礦」），以保持比特幣網絡中的不同電腦對系統狀態的一致性，從而使得比特幣網絡難以被干擾破壞，具有安全性和中立性。

作為網絡交易，任何人都可以挖掘、購買、出售或收取比特幣。「礦工」可以得到他們所確認的交易中的手續費，以及新創建的比特幣，但是並非所有的比特幣用戶都挖礦來獲得比特幣，因為這種方式的效率是微乎其微的，用戶大多通過彼此邀請好友，或實幣兌換的方式來獲得比特幣。

異軍突起

自比特幣中國網站BTC China於2011年6月上線來，日最高交易量接近9萬比特幣，最高日交易額已經超過2億人民幣，比特幣中國已經超越老牌網站MT.GOX和Bitstamp，成為全球交易量最大的比特幣交易平台。有數據顯示，中國的比特幣交易量幾乎達到其他國家投資總額的兩倍，中國人對於比特幣的投資已經不容忽視。

從今年10月14日開始，中國網絡第一搜索引擎「百度」旗下的百度加速樂開始正式支持比特幣支付，成為首批支持比特幣的雲服務商，用戶們可以使用比特幣購買加速樂的所有付費服務，被業界稱為中國互聯網的創新舉措。

而盛大網絡集團旗下一處位於上海浦東的樓盤交易中也可以使用比特幣（BitCoin）進行支付。按照盛大網絡集團旗下樓盤的交易規則，購房者（主要是年輕人）將以人民幣計價的房價折算成比特幣進行網絡付款，根據每套房80萬到150萬的售價和訂單當天的比特幣匯率，購房者只需要幾百個比特幣就能在上海浦東買到一套全新住房。

11月18日，比特幣中國官方微博公布，全球最大的比特幣交易平台「BTC China」獲得中國最悠久的比特幣交易平台「光速創投」的500萬美元A輪投資。

隨著比特幣在全世界的價格不斷上漲，比特幣交易在全球範圍內產生影響，正是由於這一特殊虛擬貨幣帶來的經濟效應，以及犯罪分子利用其匿名擁有的特點，隨之而來的網絡交易犯罪的發生，比特幣進而引起各方質疑。

不可思議

11月早些時候，中國比特幣交易網站GBL下線，捲走了用戶持有的價值410萬美元的比特幣；捷克一個名為Bitcash.cz的比特幣交易網站宣佈，黑客盜走了用戶儲存在網站裏的比特幣，數量不明。

據美國有線電視新聞網11月18日報道， 美國參議院國土安全和政府事務委員會舉行聽證會，討論比特幣可能為「政府和社會」帶來的「前景與風險」。美國司法部刑事審判庭總檢察長米斯利·拉曼向委員會說明比特幣成為新的犯罪形式。「在毒販、兒童色情販和大規模欺詐犯罪者中，比特幣的使用日益普及。」美國政府最近封查毒品交易網站「絲綢之路」（Silk Road）觸發了此次聽證會的舉行。該網站允許比特幣交易毒品和其他非法物品。當局共查獲了17萬比特幣（合1億100萬美元）。

執法當局認為，比特幣採用匿名的形式，為非法用戶購買毒品，雇佣刺客，兒童色情交易，以及逃稅提供便利的途徑。美國司法部官員說，他們需要更多的幫助來逮捕使用這一「詭秘貨幣」來進行犯罪活動的嫌疑人；但比特幣的支持者希望美國政府讓步，不要阻礙比特幣貨幣發展。

中國研究網絡經濟第一人、中國科學院高級研究員呂本富接受BBC中文網採訪時表示，對比特幣的發展前景並不感到樂觀，傳統貨幣發行時需要有實物作抵押，作為國家主權貨幣需要國家信用作擔保，比特幣是一種網絡虛擬貨幣，不是中國人發明的，它也沒有任何抵押物，沒有國家信用作擔保，假設它貶值的話，作為比特幣的用戶，可能真的什麼都沒有了。

然而，儘管媒體已揭露香港比特幣交易所跑路，美國地下交易所「絲綢之路」被查封，中國投資者的興趣和積極性還是絲毫不減，「商機」當頭衝鋒陷陣，成為了全球比特幣市場中的主要玩家。

事出有因

針對國會聽證會，美國比特幣基金會一個小組指出，金融監管機構會議目前進行得都很順利，但財政部應該在今年早些時候表明立場前即會見比特幣的支持者。喬治·梅森大學高級研究員傑裏·布裏托在和助理卡斯蒂羅寫給美國國會的一份報告中提道，限制比特幣的使用只會使犯罪分子單獨享用這項技術的成果。但是，大量的生成不受中央銀行控制的比特幣會帶來通貨膨脹。

針對「通貨膨脹」這一擔憂，原百度大客戶部經理劉洋接受BBC中文網採訪時表示，比特幣基於密碼編碼和P2P網絡分佈的方式，根據一定的算法算出，2100萬有限量生成，並且只從屬於某些特定的擁有者，不會帶來通貨膨脹。

但從投資者的角度，比特幣價格總是一路高漲，比特幣用戶不會拋售，但在價格忽高忽低中，比特幣仍然被當作了一種操作簡便的投機工具。

呂本富說，中國的投機者之所以在炒比特幣，因為它帶有類似六合彩的性質，又建立在一個分散的基礎上，可以不通過中央銀行系統來流通和交換，涉及一套特殊的技術算法，價格便會高上去，加上中國人現在也非常希望掌握這種將貨幣靈活變現的技術，比特幣交易不難理解。

（撰稿：凡尼 責編：路西）

網友如有評論，請用下表：