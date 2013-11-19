李天一強姦上訴案在北京一中院開審

2013年11月19日

圖像加註文字， 李天一等5人強姦案引發公眾廣泛關注。

北京第一中院官方微博說，該院星期二（11月19日）在西中法庭不公開審理李天一等5人強姦上訴一案。

法庭於12時30分宣佈休庭，並於下午13時繼續開庭審理。

北京市第一中院表示，因該案部分被告人不滿18周歲且涉及個人隱私人，故該院依據法律規定不公開開庭審理此案。

北京第一中院中午通過官方微博發佈通告說，在上午的庭審過程中，上訴人及其辯護人宣讀了上訴狀並陳述了上訴理由。

檢察員和部分未成年原審被告人的法定代理人、辯護人和被害人的訴訟代理人，對上訴人及部分原審被告人進行了發問。

但通告沒有透露上訴人的上訴理由和庭審部分的具體內容。

此前《京華時報》曾報料稱，李天一家人此次二審開庭會提交新的視頻證據，內容是律師根據整個事件的證人證言，將案發現場重新走一遍，以通過實踐來駁斥此前認定李天一有罪的證言。

據中國媒體報道，星期二上午8時，北京市一中院門口擠滿了媒體。原告楊女士的律師田參軍首先抵達現場。他表示有信心能維持原判。

押解李天一等人的法警車在上午8時15分左右駛入北京第一中院南門。身穿深色衣服的李天一的母親夢鴿乘坐一輛黑色大眾汽車直接進入法院。

據報道，李天一的新辯護律師張起淮9時整抵達法院，他曾被武警攔在法庭外，在溝通後才獲准進入。

北京市第一中院的通告說，原定於10月31日不公開審理李天一等5人強姦上訴案，但上訴人一方在法院確定並通知開庭日期後更換辯護律師。

通告稱，新更換的辯護律師以案情重大、複雜，需要調取新證據為由，申請延期審理。為充分保障被告人依法享有的辯護權和未成年被告人的合法權益，法院決定將開庭日期延後。

李天一等5人強姦案引發公眾廣泛關注。北京海澱區法院在9月26日對李天一等五人強姦案公開宣判，認定他們強姦罪成立。

法院以強姦罪分別判處被告人李天一有期徒刑10年；其他被告人分別被判處有期徒刑3至12年。李天一家屬隨後提出上訴。

（撰稿：蕭爾 責編：李莉）