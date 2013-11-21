中國外交官員警告公民外遊忌炫富

Image caption 中國遊客出境遊的人數逐年增加

中國外交部領事司司長黃屏警告說，帶大量現金，開豪車露富，這是中國公民在海外被偷被搶的第一大誘因。

中國官方媒體引述黃屏周四（11月21日）透露，在海外的中國公民每年因所在國政局動蕩、恐怖襲擊、社會治安不靖、自然災害和公共衛生事件、突發事故和勞務糾紛這六大風險引發的領事保護事件已將近四萬起。

而引起這些風險問題歸咎於兩點：一是客觀上安全問題的嚴峻，二是主觀上對於安全問題的忽視。

另外，不尊重當地風俗習慣，在穆斯林國家公開場合裸露身體，缺乏社會責任感，對所在國資源大量違法開採，甚至對外國雇員過於苛刻，沒有聘請當地人保安等等，都會導致中國公民和企業在海外遭遇麻煩。

文明遊客

據統計，中國年出境人數目前已達到8318萬人次，未來還會繼續增長，除了缺乏安全意識、不尊重當地風俗習慣之外，中國外遊客的不文明行為也引起廣泛的注意。

中國國務院副總理汪洋今年五月曾在一次政府會議上要求各級官員應引導旅遊者「自覺遵守社會公共秩序和社會公德，尊重當地宗教信仰和風俗習慣，注意公眾場合特別是涉外場合的言談舉止，愛護旅遊資源，保護生態環境。」

他說：「他們在公共場合大聲喧嘩，旅遊景區亂刻字，過馬路時闖紅燈，隨地吐痰等不文明行為，有損國人形像，影響惡劣。」

今年五月，一名中國少年在埃及神廟刻下「到此一遊」，引發全國輿論和民眾對外遊者行為舉止大討論。

中國國家旅遊局在國慶黃金周之前再次推出境外旅遊文明指南，幫助中國遊客杜絕不文明和不符合當地習俗的行為。

（撰稿：羅玲 責編：董樂 ）