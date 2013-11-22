Image caption 中紀委誓言把反腐目標對凖所有官員。

路透社周五（22日）報道說，執政的中國共產黨的反貪腐監督機構正在把目標對凖黨內所有高級官員，這是中共改革的一部分，進一步深如其反腐戰爭。

中共中央紀律檢查委員會說，所有官員，包括25名中央政治局委員和各省市領導人在內，「都在監督考察的範圍之內」。

中紀委在其官方網站上宣佈，將向所有黨政機關和政府部門派出紀檢組長，加強紀委的巡視監督。

此舉正值中共仍在努力彌補因前重慶市委書記薄熙來事件對黨的聲譽造成的損失。

薄熙來前不久被指控犯有受賄和濫用職權等罪，被中國的法院判處終身監禁，這一判決被普遍認為帶有濃厚的政治色彩。

中國官員嚴重貪腐是造成中國社會普遍不滿的重要原因之一，批評人士指出，除非高層官員公開財產，否則不可能真正消除貪腐。

事實上，中國國家主席習近平此前就曾說過，官員普遍腐敗，已經威脅到中國共產黨的生存，因此發誓反腐要「蒼蠅老虎一起打」。

不過到目前為止，被作為反腐目標拉下馬的人，大多數都是級別比較低的官員。

上星期，中國共產黨承諾進一步加強根除黨內腐敗的努力，要求基層官員向紀律部門舉報貪腐現象。

作為三中全會提出的社會與經濟改革計劃的一部分，這些新的反腐舉措旨在引進更多的黨中央對反腐運動的監督。

中紀委在聲明中說，該機構將改革和完善各級反腐敗協調小組的職能，並加強監督反腐的領導作用。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）

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