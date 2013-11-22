青島輸油管爆炸死亡人數升至35

中國最大煉油企業中國石化在山東青島的一處油庫星期五（11月22日）發生管線爆炸，至今已造成35人死亡。

另外截至17時40分，統計顯示事故還造成166人受傷。

官方新華社報道，事發油庫位於青島黃島區青島經濟技術開發區內，星期五上午10時30分左右（格林尼治標凖時間2時30分）發生爆炸。當局已初步排除恐怖襲擊破壞。

青島市政府與黃島開發區官方微博稱，事發時中石化組織下屬公司搶修破裂漏油管線，中途發生爆炸。一些網民拍到了厚厚濃煙升上半空的照片。

青島市環保局證實，部分從破裂管線溢出原油落入膠州灣海面，爆炸後油污起火，但火勢隨後被撲滅。

山東齊魯網報道稱，事故現場附近小學已經停課疏散；濃煙至中午後逐漸飄到市區，但環保局強調空氣安全。

爆炸現場距離青島市中心約20公里；距膠州市約43公里。據山東媒體報道，發生爆炸的輸油管剛在今年8月底啟用，連接青島黃島開發區與濰坊市等地。

油污

黃島開發區宣傳部官方微博稱，中石化輸油儲運公司濰坊分公司在星期五凌晨3時左右發現有關管線破裂，在約15分鐘後關閉管線。

開發區稱，齋堂島街上有1000平方米路面被油污覆蓋，另有約3000平方米油污經下水道流入膠州灣。

從現場圖片所見，爆炸現場馬路塌方。有網民聲稱從飛機上拍到了濃煙突破雲層的圖片，但沒能得到獨立證實。

青島市政府新聞辦稱，當局已經調集全市軍地醫護專家搶救傷者。

（撰稿：葉靖斯 責編：伊人）

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