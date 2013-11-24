中國告誡美國勿在釣魚島問題上「選邊站隊」

Image caption 日本說中國偵察機周六曾飛臨尖閣列島（中國稱釣魚島）附近領空。

中國外交部發言人秦剛就美國關於中國劃設東海防空識別區有關表態答記者問時為中方此舉進行辯護。

星期六（23日），中國政府宣佈劃設東海防空識別區，稱在東海防空識別區內飛行的航空器必須提供識別，否則中國可採取「軍事防禦性緊急處置」。

「深切關注」

在那之後，美國白宮、國務院以及國防部均對此表示「深切關注」。

美國國防部長哈格爾在一份言辭強烈的聲明中說，中國「這一單方面的行動增加了誤解和誤判的風險。」

哈格爾還稱，中國的舉動絲毫不會改變美國在該區域所進行的軍事行動。

哈格爾並重申了尖閣列島（中國稱釣魚島）是在美日安保條約的範圍內。

「選邊站隊」

對此，秦剛表示，「中國政府劃設東海防空識別區符合《聯合國憲章》等國際法和國際慣例，目的是捍衛中國的國家主權和領土領空安全，不針對任何特定國家和目標，不影響有關空域的飛越自由。」

秦剛還說，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土。中方堅定捍衛釣魚島的領土主權。」

他說，「目前釣魚島局勢完全是日方錯誤行徑造成的。美方應在釣魚島主權問題上切實做到不選邊站隊，不再發表不當言論。」

此外，中國外交部部長助理鄭澤光周日（24日）就此向美國駐華大使駱家輝提出嚴正交涉，要求美方立即糾正錯誤，停止對中方說三道四。

「說三道四」

除了美國以外，日本對中國政府宣佈劃設東海防空識別區也表示不滿，日本外務省等稱不能接受該防空識別區覆蓋釣魚島，已向中方提出交涉。

對此，秦剛表示，日方對中方劃設東海防空識別區說三道四毫無道理，是完全錯誤的，中方堅決反對。

中國外交部官方網站發佈的新聞援引秦剛的話說，中國外交部和駐日本使館已據理駁回日方的無理交涉，要求日方糾正錯誤。

秦剛還重申，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，中方維護釣魚島主權的決心和意志堅定不移。

（撰稿/責編：尚清）

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讀者反饋

情況演變至今就像中國外交部發言人說的完全是日本人的行為引起...美國要拉偏架將會得不常失.

<strong>caffrey, </strong><br/>

美國是隻紙老虎的言論，在二戰就聽軍國日本說過了

到了今天，也只有軍國政府的國民才會說一樣的話吧

<strong> 中華民國</strong><br/>

大家講太多回累，打一仗是成是敗，勝者為王敗者為寇。中國的國力雖然不如美日，但也不見得會輸，不要忘了美國是一隻紙老虎。連一個敘利亞都猶豫不決。現在連他的歐洲盟友，俄羅斯。都在期待這只紙老虎哪一天倒下。美國就是打贏也是一個非常淒慘的贏。這只紙老虎會倒下的更快。<br><strong>Wu j, USA </strong><br/>

中日為掙個島嶼，已經夠缺乏明智了，美國再拿著安保條約把自己扯進來就太拉偏架了，大家都有核武，凖備怎麼打？<br><strong>Philips, </strong><br/>