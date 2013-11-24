伊斯蘭激進組織：天安門襲擊是聖戰行動

Image caption 10月28日發生的車撞天安門襲擊事件造成5人死亡，38人受傷。

一個伊斯蘭激進組織說，10月28日在北京發生的車撞天安門事件是「聖戰勇士的聖戰行動」。

一個美國監視國際恐怖組織網上活動的情報公司SITE Monitoring Service 說，伊斯蘭激進組織「突厥斯坦伊斯蘭黨」（Turkistan Islamic Party，TIP）在網上發表了據稱是該組織領導人曼蘇爾（Abdullah Mansour）維吾爾語的錄音講話。

在8分鐘的錄音講話中，曼蘇爾稱，「聖戰勇士們」的天安門襲擊行動只是對中國當局進行打擊的開始。他還稱，他們還會打擊包括人民大會堂這樣的目標。

美國的情報公司引述曼蘇爾的話說，「東突厥斯坦已經覺醒，人民正回歸他們的信仰，他們知道誰是真正的敵人。」

10月28日發生的車撞天安門的事件共造成5人死亡、38人受傷。

中共中央政法委書記孟建柱在事後指責：「北京發生的這一起暴力恐怖襲擊是一次有組織、有預謀的活動。它的幕後的指使者就是盤踞在中亞、西亞地區的東伊運恐怖組織。」

路透社說，並不清楚2002年被美國定為恐怖組織的「東伊運」同據稱是曼蘇爾領導的「突厥斯坦伊斯蘭黨」是否有關聯。

不過有中國學者撰文稱，「2008年成立的『突厥斯坦伊斯蘭黨』（Turkistan Islamic Party，TIP）脫胎於恐怖組織『東突厥斯坦伊斯蘭運動』（The Eastern Turkistan Islamic Movement，「東伊運」），是中亞地區極端、恐怖勢力中的第三大組織」。

天安門襲擊事件發生後，世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提對BBC中文網說，中國官方在處理恐怖襲擊時持雙重標凖。

世維會主席熱比婭則對路透社說：「（天安門襲擊）如果是維族人幹的，我想他們是出於絕望，因為在中共統治下，維族人沒有解決不公義問題的渠道。」