Image caption 澳大利亞外長畢曉普批評中國劃定防空識別區的做法無益區域穩定

澳大利亞外交部長畢曉普星期二（11月26日）發表聲明，批評中國劃定東海防空識別區的做法無利於緩解區域緊張。

畢曉普說，中國宣佈劃定東海防空識別區的時間以及方式都不恰當，「對區域穩定無益」。

畢曉普在聲明中披露，澳大利亞外交部在星期一召見了中國大使，表達了澳大利亞政府對有關事件的關注，並要求中國就有關決定的用意作出解釋。

畢曉普表示，澳大利亞向中國表達了反對任何一方「強行或單方面採取行動改變東海現狀」的立場。

澳大利亞和美國雖然都是中國的主要貿易伙伴，但同時也均是日本的盟友。

美國也在中國宣佈劃定東海防空識別區後對中國提出批評，並說中國的做法破壞了區域穩定。

日本外相岸田文雄、美國國務卿克里和澳大利亞外交部長畢曉普10月4日在印尼巴厘島APEC峰會周邊舉行戰略對話併發表聯合聲明稱三國「反對任何有可能改變東海現狀的強制性、單方面的行動」。

而中國外交部隨即表態指出美國和澳大利亞不能以其與日本的盟友關係作為介入中日領土主權爭議的借口。

中國外交部發言人表示，美澳介入中日主權爭議「只會使問題更加複雜化，損害各方利益」。

（撰稿：伊人/責編：董樂）