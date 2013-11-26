新疆：把高校建成反分裂反滲透陣地

Image caption 新疆高校領導人稱要「防範宗教向教育領域滲透」。

中國新疆高校領導成員在一次會議上表示，要加強大學生政治教育，把高校建成反分裂反滲透的陣地，並提出對政治上不合格的學生，專業再好也不能畢業。

據新疆日報報道，在新疆高校領導成員的專題民主生活會上，與會者表示高校是「三股勢力」（恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力）爭奪學生的陣地。

有高校的領導提出為「防範宗教向教育領域滲透」對「學生穿戴宗教服飾、封齋，還有在互聯網、手機上宣揚和傳播宗教思想等苗頭性問題，要高度警覺並堅決制止。」

喀什師範學院黨委書記則表示，「對政治上不合格的學生，專業課學習再好，也絕不能畢業。」

新疆近年來發生了多起暴力流血事件。中國當局認為這是新疆信奉伊斯蘭教的維吾爾族人中極端主義勢力上升的證據。

「面臨嚴重恐怖主義威脅」

周一，中國外交部發言人稱，中國面臨嚴重的恐怖主義威脅。

就在此前不久，一個伊斯蘭激進組織「突厥斯坦伊斯蘭黨」（Turkistan Islamic Party，TIP）在網上發表了據稱是該組織領導人曼蘇爾（Abdullah Mansour）維吾爾語的錄音講話。

在8分鐘的錄音講話中，曼蘇爾稱10月28日在北京發生的車撞天安門事件是「聖戰勇士的聖戰行動」，並稱還會有更多的襲擊行動。

中國外交部發言人秦剛在周一的例行記者會上，將該組織認定為是「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（The Eastern Turkistan Islamic Movement，「東伊運」）。

10月28日發生的車撞天安門襲擊事件共造成5人死亡、38人受傷。

中共政法委書記孟建柱將事件定性為是「一起有組織、有預謀的暴力恐怖襲擊，其幕後指使者是盤踞在中亞、西亞地區的東伊運恐怖組織。」

中國官方媒體稱，過去一年來，新疆發生了近200起「恐怖主義」事件。