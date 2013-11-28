防空識別區：「中國沒反應不等於不會做反應」

Image caption 中國至今對他國飛機無視中國所劃定的東海防空識別區沒有做出過激反應

繼美軍B-52轟炸機無視中國要求他國飛行器進入中國劃定的東海防空識別區前向中國提供相關信息的要求進入有關區域進行飛行後，日本以及韓國也分別宣佈有本國飛機進入中國航空識別區。

這與三國反對中國劃定東海防空識別區以及表示將不承認中國防空識別區的立場一致。

而中國至今則僅是表示，美國、日本以及韓國的飛機在中國所劃定的東海防空識別區內飛行期間全程在中國的掌握之下，並沒有做出以導彈雷達鎖定或者派軍機起飛監控等反應。

中國部分此前曾歡呼慶祝中國劃定識別區決定的鷹派民眾在互聯網質疑中國面對美日韓三國如此明顯的「打臉」，卻沒能做出強硬反應，未免有「紙老虎」之嫌。

有些分析人士以此提出是否中國軍力實際上仍沒有保障防空識別區的能力。

反應

英國諾丁漢大學中國政策研究所負責人曾銳生教授對BBC中文網指出，中國在劃定東海防空識別區之前可能沒有考慮到國際上會有如此強烈的反應。

他表示，中國可能想到美國會派其他飛機來表態，但未必會料到美國會派B-52轟炸機來挑戰中國的東海防空識別區。

曾銳生認為，中國目前可能還在考慮採取什麼行動來應對，以及在推算其行動會不會導致局勢進一步惡化，但目前就斷言中國不會對美日韓做出行動仍為時過早。

從國際法的角度而言，他國飛行器進入某國的防空識別區，並不意味著該國就有權對有關飛行器採取行動。

曾銳生指出，日本通常會對中國飛機進入釣魚島領空做出派軍機出動監控是因為日本認為釣魚島是其國土，而美國為首的國際社會也承認這一現狀。

中美

曾銳生說，國際社會目前普遍接受日本對釣魚島實際控制和行使主權，中國劃定東海防空識別區是希望借此加強其對釣魚島主權的訴求。

但他指出，目前日本以及韓國所各自實行的防空識別區事實上都是在50年代由美國空軍劃定並在後來隨著美國空軍向兩國轉移空防責任時轉給兩國的，並非由兩國自己劃定。

這意味著中國劃定的東海防空識別區與日韓防空識別區重疊實際上成為中國與美國之間的較量，而據曾銳生觀察，美國在行動上也非常小心地沒有介入中國與日本之間的主權爭議。

他說：「（美國）是用B-52這個很長程的飛機，從美國領土飛出來，飛到中國人定的防空識別區，之後再回到美國人自己的領土上，中間他們並沒有到日本去，沒有用日本人的基地，也沒有用從日本基地起飛的飛機來給B-52空中加油。這就是很明顯地在說：美國政府並不是要跟日本一起來對中國發話，而只是美國在對中國說，你這樣來定（防空識別區）有很多問題，我們沒有辦法可以接受。」

（撰稿：伊人 責編：顧垠）