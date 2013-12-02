卡梅倫會習近平談中英關係發展

陳志芬

BBC中文網記者

2013年12月2日

圖像加註文字， 評論說，中英領導人希望從商貿問題上找到改善關係的根據

中國國家主席習近平周一（2日）在北京釣魚台國賓館會見了到訪的英國首相卡梅倫。雙方談到了經貿合作等方面的問題。

中國官方媒體報道說，習近平強調，中英都是世界主要經濟體，也都是聯合國安理會常任理事國。兩國關係不僅關係到各自發展，也具有重要全球影響。

報道也引述卡梅倫的話說，英方高度重視中國的成功及英中合作，願同中方保持高層交往，在相互尊重基礎上加強對話，加深了解。

巨大商機

卡梅倫同時表示，中國擴大內需，對英國是巨大商機。英方歡迎中國投資英國基礎設施建設、核電等領域。英方願同中方加強在重大國際和地區問題上的溝通和協調，共同維護世界和平與安全，促進全球經濟穩定復蘇和可持續發展。

卡梅倫此行被認為以商貿為主導，希望加強英國與中國的經貿關係，最終達致自由貿易的目標。

根據中國官方媒體報道，英國首相卡梅倫在周一也與中國全國人大常委會委員長張德江在人民大會堂會舉行了會談。

報道引述張德江的話說，順應時代潮流、抓住合作機遇、提升中英關係，符合兩國和兩國人民的根本利益。中英關係在經歷曲折後逐步走入正軌，為兩國全方位合作提供了新的空間。

周一是卡梅倫訪華的首天行程。他出席了多項官方活動，並在中國總理李克強陪同下參觀了國家博物館。

卡梅倫此行為期三天，隨行的包括一個龐大的英國商貿代表團，人數逾100人，代表了英國多家著名大型企業。

（編撰/責編：顧垠）

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日不落大英帝國首相確實風光，英聯邦在全球影響力有增無減，不可小覷，當刮目相看。<strong>未署名 </strong><br/>