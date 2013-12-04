分析：拜習私交能否促動解決中美日分歧？

2013年12月4日

圖像加註文字， 防空識別區爭議可能成為拜登訪華的棘手問題

美國副總統拜登抵達北京，開始了他東亞之行的第二站訪問。抵華之前，拜登訪問日本時明確表達對中國東海防空識別區的關注。這也成為拜登訪華的一個棘手問題。

BBC中文網對於拜登訪華分別採訪了北京大學國際關係學院的朱鋒教授、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘以及英國皇家國際事務研究所（Chatham House）的中國問題專家布朗，他們就拜登訪華議題，中日對抗局面，美國立場等發表了看法。

重點議題

對於東海防空識別區帶來的爭議是否會成為拜登訪華的主要議題，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘教授和北京大學國際關係學院的朱鋒教授都認同這只會是拜登訪華議題的一部分。

時殷弘教授表示，此次拜登訪華的重點絕對不會只是在中國宣佈東海防空識別區以及中美兩國在這個問題上非常尖銳的對立立場。

他說， 看一下拜登訪華前這幾個月的背景，尤其在中美今年夏季的中美戰略對話之後，雙方都歡迎互相在對方的國家投資等。另外兩國在國際安全問題特別是伊朗核問題上都有合作的增進。 因此投資問題和伊朗問題以及其它問題，雙方都需要談。

對於這一點朱鋒教授也認為兩國會在很多問題上進行交流。其中包括在中國三中全會之後，拜登希望聽取中國在改革方面的計劃步驟。另外，朝鮮問題又陷入了新的僵局，美國也希望倚仗中國加強共同政策協調。當然中美經濟關係也會是此次訪華的重點。航空識別區只會是其中一點。

時殷弘教授認為東海防空識別區也是會談的一個重要問題。雖然雙方願意在國際問題上和經濟問題上願意進一步合作，但是戰略矛盾也越來越突出。雙方都不會因為拜登訪華而做出實質性的讓步，但是雙方會闡明各自的立場，防止雙方在這個問題上存在嚴重對立，而影響到其它領域上。

不過朱鋒教授則指出，因為美國宣佈拜登訪華比中國宣佈設立東海防空識別區要早地多，識別區的宣佈從中插了一杠子，讓中、美、日在東海問題上出現一個新的較量。因此拜登此次也扮演了信使的作用，會帶來奧巴馬的意見，與中國方面進行溝通。

英國皇家國際事務研究所的布朗則認為，拜登此時訪華的時間非常重要，因為這正值中國防空識別區產生爭議之際。 拜登可以利用這次機會到中國進行直接對話，來軟化局勢，雖然拜登並不負責國務卿，但是他這次前往中國的時機非常重要。

「日本難題」

拜登在抵達中國之前首先訪問了日本，並且也在日本提出了對中國設立防空識別區的做法表示深刻關注，但並沒有如日本首相安倍晉三所願與該國發表聯合聲明，美國此舉被認為不如日本所期望的強硬。

中國人大國際關係學院的時殷弘表示，如果說拜登的態度與安倍的期望有很大的差異，他表示懷疑。但是拜登在訪日期間，美國方面的言辭讓人感到美國在中日對抗問題上比以往更加偏向於日本。

時殷弘指出，拜登在日本態度非常明顯，他在東海識別區問題上和中日對抗問題上持一種否定中國合理的國際法權利，並鼓勵日本與中國對抗的立場。這就減少了拜登訪華原有的和緩氣氛。

北京大學國際關係學院的朱鋒教授指出，日本方面在防空識別區問題上非常強硬的立場其實是給美國出了難題。在這個問題上，說到底，中、美、日三方應該是有話坐下來好好說，好好談。

朱鋒說，雖然拜登表示支持日本採取強硬的立場，但是如果他希望到北京興師問罪讓北京讓步，這種可能是不存在的。因此這位經驗豐富外交手段靈活的美國副總統會利用他的方式來與中國溝通。因為要想要中國改變防空識別區的決定已經是不可能的事情。 如果他提出關注，中國會回應。

他表示，日本希望通過拉攏美國來遏制中國，而中國也希望借美國之力而穩定日本。在應對這個所謂的日本難題上，中美雙方應該坦率的溝通。

布朗在此問題上的看法是，美國方面希望是持謹慎態度，因為他們不想讓局勢惡化，而且也沒有人想讓局勢惡化。中日兩國有個習慣，那就是在很多有爭執的問題上為了「面子」而不願退步。因此拜登就肩負了緩和這種局面的任務。

軍機與民航

在中國宣佈防空識別區之後，美國轟炸機在沒有遞交飛行計劃的情況下飛越識別區，不過之後又建議國內民用航空公司服從中國有關於東海防空識別區通行之要求，事先向中方提交飛行計劃。

時殷弘教授認為，軍機進入顯示了美國政府的立場，但是對於民航通告則在某種程度上存在了作秀的成分。而這和美國國家的立場沒有什麼關係。

但是朱鋒教授則對這種觀點持不同意見，他說，這不是作秀。這顯示出了奧巴馬政府兩難的境地，美國一味地抨擊中國並不一定能夠達到效果，一方面美國要把姿態做足，要安撫日本，要警示中國，但另一方面又希望能夠通過外交途徑促進交流，或者是軟化中國的立場。

朱鋒說，美國政府的這種反應是正常的。從美國方面來講，認為這可能是中國咄咄逼人的態勢在進一步發展。因此拜登身負的使命實際是很艱巨的。

私交作用

在被問及外界所說的拜登與中國國家主席習近平的私交關係是否會在解決棘手問題上起到促動作用時，人民大學國際關係學院的時殷弘教授認為，兩人私交不錯，僅此而已。但是如果對於中美雙方的對立方面這種私交能夠起作用，那麼這個世界就奇怪了。他說，這種私交可能會起一點作用，但是非常有限。

英國皇家國際事務研究所的布朗在談到此問題的時候表示，外界不應該過於高估兩人的關係，兩人有些私交會對解決問題有些幫助，但是不會起到決定性的作用。

不過北京大學國際關係學院的朱鋒教授則認為，如果兩國領導人能夠有個人感覺，或個人關係，就有可能促進兩個國家之間的信任和理解。雖然防空識別區問題給中美日關係帶來挑戰，但是以拜登的經驗以及他和習近平之前作為副手時的了解確實能夠幫助拉近雙方在防空識別區中的雙方的立場發揮重要作用。

（撰稿：林杉 責編：顧垠）