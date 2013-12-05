日本學者：中日東海爭端不易化解

2013年12月5日

圖像加註文字， 中日圍繞東海的爭端日趨緊張。

對於中日兩國圍繞東海問題針鋒相對姿態，日本學者認為，雙方政府的強硬立場短期內不會改變。

日本早稻田大學政治學教授山本武彥說，導致中日之爭的原因除了歷史舊賬以外，還有兩個民族的驕傲與自尊。

他說，這是東亞兩個最大經濟體之間長期存在的競爭。他說，每當中國提及日本過去的侵略歷史，日本就會打出擔心中國威脅這張牌。

他說，從目前來看，很難有一方會作出妥協姿態。

這一觀點得到日本大學的岩井教授的贊同。他說，展望中日東海爭端的前景，很難讓人感到樂觀。

早稻田的山本教授也說，安倍政府和北京都不會在各自的立場上退卻，兩國的爭執短期內很難得到解決。

相互指責

中日兩國政府都將局勢日趨緊張歸咎於對方。

日本指責中國試圖「強行改變現有空域狀況」；而中國則表示，它必須反對在安倍政府領導下日漸復活的軍國主義。

就在美國副總統拜登於北京會見中國領導人習近平後的第二天，中國外交部發言人洪磊再次表明了中國在東海問題上的強硬立場。

洪磊說，中國已經告訴拜登，中國設立東海空識區符合國際法規，美國應當採取客觀公正的態度，尊重中國的決定。

據美國官員透露，作為中國的對手與日本盟友的美國，拜登前往北京試圖說服中國在中日東海爭端中保持克制似乎是一件很難的使命。

（編譯：沙漠/責編：蕭爾）