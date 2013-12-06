上海霧霾嚴重交通受阻市民怨聲載道

2013年12月6日

圖像加註文字， 霧霾嚴重，不少航班被取消

上海連日來霧霾嚴重，當局更於周五（6日）發佈空氣質量嚴重污染預警。報道說，有關方面已經啟動相應減排措施，包括實施重點工業企業限產限污或停產、停駛30%黨政機關和事業單位公務用車等。

在鋼鐵、化工等重點整治領域，包括寶鋼、上海石化等部分裝置也將進入停產階段。

影響交通

持續的霧霾嚴重影響市區內的能見度，導致上海兩個機場眾多航班受到阻延，部分道路交通也受阻。

除了航班以外，連日霧霾也使大量國際航船出入上海港受到影響。

洋山邊檢部門披露，5日晚8時，最後一條輪船靠泊洋山深水港後，洋山港已經暫時封港。原本計劃出港的其他船隻也得推遲出港。

在周五下午，上海市環境監測中心實時發佈的空氣質量指數為466，主要污染物為PM2.5，而PM2.5如果超過300已屬嚴重污染。

圖像加註文字， 工業排放廢氣是其中一個導致霧霾的原因

環保組織「綠色和平」發佈資料說，污染源為鄰近上海的安徽、江蘇和山東的燃煤發電站的排放物。

不滿聲音

由於霧霾嚴重，不少上海市民都怨聲載道，透過微博等渠道表達不滿。

有網友稱上海污染嚴重，已經不宜居住。

也有網友說：「真的要不敢呼吸了，求放霧霾假啊！」

一位網友則稱：「「我是從北京想躲開比較嚴重的霧霾到上海定居，我看也不遜色於北京」」