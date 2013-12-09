中國巴西聯合研製衛星發射失敗

Image caption 12月初，搭載嫦娥三號探月器的長征三乙運載火箭發射成功。

中國和巴西聯合研製的環境監測衛星資源一號03星（CBERS-3）發射失敗，未能進入預定軌道。

該衛星是周一在中國太原衛星發射中心用長征四號乙運載火箭發射的。

中國媒體報道，火箭在飛行過程中發生故障，未能進入預定軌道。中國和巴西正在組織雙方專家分析故障原因。

巴西國家空間研究所的聲明也說，運載火箭發生故障，衛星未能到達預定軌道。根據初步評估，衛星墜落回地球。

這次衛星發射失利是中國空間計劃受到的少有的一次挫折。

中國和巴西1988年簽署了一個雙邊伙伴關係協議，聯合研製資源衛星是這一伙伴關係協議的結果之一。

這次發射的資源衛星是按照中國資源一號衛星的設計，但裝載了巴西設計的裝備。

中國分別在1999，2003和2007年三次用中國自己製造的長征火箭發射過該系列的衛星。

資源一號03星原來預定在2009年發射，但發射日期不斷被推遲。

中國巴西聯合研製的資源衛星CBERS-4按計劃將於2015年發射。

中國在本月初剛剛發射了搭載著嫦娥三號探月器和月球車玉兔的運載火箭。

嫦娥三號探月任務一旦成功，中國將成為繼前俄國和美國之後第三個掌握月面軟著陸技術的國家。

中國將空間計劃的成功看作是其國際地位日益提高的象徵。

（編譯/責編：李莉 ）