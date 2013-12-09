中國稱韓國擴大防空識別區趁亂佔小便宜

Image caption 中國外交部稱，韓國擴大防空識別區的舉動令中國感到遺憾。

韓國國防部周日下午正式公布了擴大本國防空識別區的新方案。新防空識別區將於本月15日開始生效。

根據新方案，擴大後的區域將延伸覆蓋韓國本國領土馬羅島和紅島南部的領空，以及位於濟州島南端「離於島」（中國稱蘇岩礁）水域上空。

據韓聯社報道，這是韓國自劃定防空識別區以來，時隔62年後首次重新劃設這一區域。

韓國防空識別區最早於1951年3月由美國太平洋空軍劃定。

中國外交部發言人洪磊在周一（9日）的例行記者招待會上說，中方對韓國的行動表示遺憾。

他說，中韓有共識，蘇岩礁並非領土，不存在領土爭議，中韓在蘇岩礁處於雙方專屬經濟區重迭位置的爭議，只能通過談判解決。

他還重申，中方設立東海防空識別區，以及韓國擴大識別區，都曾互相通報。

中國外交部及國防部已向韓國表達了立場，希望雙方在平等與互相尊重的立場下加強溝通，雙向而行。

「趁亂佔小便宜」

中國官方報紙《環球時報》發表社論，批評韓國此舉是「趁亂佔小便宜」。

社論說，韓國借中國同日本因識別區嚴重對立的時機，擴大本國的識別區，對本地區局勢並不具有戰略性意義，是韓國的機會主義行動，佔一點戰術上的小便宜。

社論說，韓國如果在中韓關係上嚴重出軌，需要考慮到隨後而來的嚴重後果，中國在經濟上，或通過半島外交，能撬動韓國的杠桿很多。

韓國統朴槿惠說，受到防空識別區問題以及朝鮮試圖重組權力結構等影響，東北亞的緊張局勢正日益升溫。

她說，這些問題事關韓國的未來發展，所以政府正保持謹慎態度，並為維護國家利益和獲得周邊國家的信任而努力。

日本首相安倍晉三和防衛相小野寺五典對韓國的舉動都表示承認和接受。

（撰寫：嵇偉 責編：尚清）

網友如有評論，請用下表：

讀者反饋

我不知道別的，但我知道將來韓國必將為自己的行為付出代價，混水摸魚可能是韓國的想法，但這短視行為對於韓國來說得不償失，本來與中國相安無事，偏要高調走向前台，成為焦點，從歷史看學會中立似乎更適合韓國發展。未署名

韓國正式公佈擴大防空識別區新方案，中共對此表示【遺憾】，此一反應恰如日前中共公佈劃設東海防空識別區時他國的反應一模一樣，是正常不過，也是絕不為奇，此所謂『人同此心，心同此理』。至於中共批評韓國此舉是【趁亂佔小便宜】，言下之意是承認先有【亂局】，韓國【乘亂】在後，指出擴大防空識別區這種所為乃【佔小便宜】。此局勢發展一如本人所料，各國各自增設防空識別區並非大不了的事，中共終於確認此舉只屬貪佔小便宜，擺擺姿態的小事一樁罷了。事情既然發展到『剪不斷，理還亂』，大家又何必對此緊張與認真？來個【東海識別大合奏】，【齊歡唱，同慶賀】又何防？相互通報，相互識別，平起平坐，諦造和諧！

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

這種標題不懷好意，「中國有媒體稱」和「中國稱」是一回事嗎？

<strong>zyz, beijing</strong><br/>

環球時報表現出一種「只許州官放火不許百姓點燈」的霸道風範。防空識別區日本可以設，中國可以設，韓國自然可以擴大。說別人佔小便宜，除了體現大國沙文主義以外，看不出有什麼宣傳效果。

另外，環球時報不過是民族主義小報，唯一和中國政府的聯繫就是人民日報旗下。說它是官方報紙，西方太抬舉它了。所以題目不應該是「中國稱」，最多算是「中媒稱」。新聞自有其精確性，不要混淆視聽。

<strong>DI, </strong><br/>