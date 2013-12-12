《北京青年報》科技版主編涉嫌受賄被批捕

Image caption 《北京青年報》科技版主編熊熊被批捕。

中國媒體報道，《北京青年報》科技版主編熊熊因涉嫌受賄，已經被北京市朝陽區檢察院批准逮捕。

中國財新網報道說，熊熊涉案金額大概幾十萬元人民幣，但也有其它媒體報道金額超過100萬元。

報道說，在《北京青年報》任職14年的熊熊，從事科技新聞報道多年，自稱是微軟訴訟案中唯一採訪到比爾·蓋茨的中國記者。

據報，他在《北京青年報》負責數碼時代專刊四個版，版面負責人及負責採編也負責經營。

「行之有年」

報道說，除《北青報》的熊熊，還有一些平面媒體的記者因為涉及有償新聞問題而被捕，包括《京華時報》汽車版主編楊開然。

北京外國語大學國際新聞與傳播系教授展江對BBC中文網表示，上述案件既不能說是個案，也不能說是普遍概況。

他說，記者受賄案件近幾年來有一定數量出現，但不像收紅包那麼普遍。

「記者拿紅包是普遍現象，一旦金額達到一定數量構成受賄，甚至有敲詐勒索行為，那麼就是法律問題了。」

調查行賄

此前，中國政府啟動「集中打擊網絡有組織製造傳播謠言等違法犯罪專項行動」。

北京警方調查了一些公關公司，從中查獲向記者行賄的名單。

不少北京和外地平面媒體記者牽扯其中，他們多數在各自的媒體負責專刊。

（撰稿：陳書敏 責編：顧垠）

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讀者反饋

在中國大陸，各級大小官員貪污受賄已是等閒，財雄勢大的企業老闆與領導貪污受賄更不是新聞，如今連從事新聞傳播行業的主編也被揭貪污受賄，足見中國的腐敗，已到了遍地開花無可救藥的地步。作為報紙的主編被揭貪污受賄，反映出中國大陸新聞報導的可信程度。一個上下交徵利，舉國行賄貪腐，謊言虛話假物處處，空有法律之名而無法治之實，究竟這是一個什麼樣的國家？<br><strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>