政府決定除夕不放假 中國民眾問怎麼過年

Image caption 春節是中國人傳統上最為重大的節日

中國國務院周三（12月11日）宣佈了對全國年節及紀念日放假辦法的修改，不再將除夕列入春節放假日子，而規定春節放假起始時間由農曆除夕至正月初二恢復為正月初一至初三。

這一決定公布後，中國公眾紛紛表示不滿。

在新浪微博組織的一項調查中，兩小時內有超過43000名網友參與，其中近九成的人反對取消除夕作為法定節假日。

中國媒體引述清華大學假日改革課題組負責人、人文社會科學學院教授蔡繼明則認為，此種改進在一定程度上減少了調休雙休日的做法，照顧了很多公眾的意見。

中國農曆春節是傳統中一年最為重要的節日，部分企業自發地將除夕視為放假日，允許職工提前回家過年。

因此有專家認為，除夕不放假實際上增加了人們休假的時間。

儘管如此，很多人對政府的這一調整意見紛紛，認為這是對中國數千年傳統的不重視。

網民質問

各地的網站上，人們對這一改變發表了諸多感想。

有人問：除夕不放假能叫過年嗎？除夕這一天，家裏家外不但要打掃得幹乾淨淨，還要貼門神、貼春聯、貼年畫、掛門籠。都不在家的除夕，怎麼新桃換舊符？怎麼和家人歡聚守歲？是要父母自個兒在家等著子女還是要他們兩口子吃個團圓飯啊？

還有網民責問假日辦的專家們：你們沒家嗎？放多一天假國家會怎麼樣？你有沒有問過人民要不要放除夕？你要讓那些爭取除夕到家過節的上班族農民工情何以堪？

更有人將除夕不放假與春節聯合晚會聯繫在一起說：「除夕不放假的問題，嚴重擾亂個人嚮往過年的情緒，以後春晚不用看了，因為得日夜兼程往家趕，走的晚了沒凖連初一都趕不上了。」

有研究人員表示，除夕不放假會讓公眾獲得至少半天的隱性假期，因為大年三十晚上全家吃團圓飯是中國傳統，很多民營企業的領導也不例外。

而不少學者專家利用除夕不放假這一引入關注的熱點話題，不失時機地呼籲出台帶薪休假法規，以減少全國統一放假導致道路擁堵，交通緊張的老難題。

（撰稿：羅玲 責編：顧垠）