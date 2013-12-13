奉命降調 毛澤東誕辰大型紀念演出更名

Image caption 已買票的觀眾需換票才能進入人民大會堂原定演出場地觀看改名後的歌頌祖國新年晚會。

毛澤東誕辰120週年紀念日即將到來之際，中國各地官方和民間的紀念活動「奉命降調」。學者認為這既是最高領導層平衡左、右之舉，也折射出中國社會一些根深蒂固的根本性問題，體制內舊習難改。

主辦公司『北京環宇兄弟國際文化傳媒有限公司』向BBC中文網證實，根據中央宣傳部門的指示，原定12月26日在北京人民大會堂舉行《太陽最紅，毛主席最親》大型音樂會已被改名為《歌唱祖國》新年文藝晚會。

旅法中國事務評論員張倫對BBC中文網表示，舉辦這樣一台頌毛崇毛紀念演出和臨時改成讚頌祖國新年晚會，這兩件事都不應該令人感到意外；這可以視為中國在社會和政治現代化過程中尚未邁出「關鍵一步」的表現。

他認為，這件事實際上還是以領導人的意志為指揮棒決定大小一切人和事的威權政體的一大特點。

文革時期達到頂峰的領袖個人崇拜和神化毛澤東在中國官方、民間都遭到擯棄幾十年後，近年來毛澤東在中國再度成為一種政治訴求的符號被高舉、頌揚、推崇。

中國新一屆領導上台後，「政左經右」逐漸成為觀察人士對「習李新政」的較普遍判斷，十八屆三中全會確定的政策也為此提供了有力的證據。

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符號象徵

也有不少觀察人士認為，毛澤東現在在中國更多只是一種寄托願望和訴求的符號、象徵，而不同社會群體對這個符號的態度各不相同。

Image caption 演出改名後，海報也及時更新。

毛澤東這個符號現在被支持擁戴者賦予了「公平」、「清廉」等積極色彩，而反對者則強調毛澤東時代中國社會、人民和國家遭受的巨大創痛。

北京歷史學者章立凡接受《星島日報》記者採訪時表示，這次演出風波說明中央希望在左、右兩派間搞平衡，不希望左派打著紀念毛誕過分高調，也不會提倡或支持「非毛化」。

全面否定毛，等於質疑中國共產黨執政的合法性，而左派過於佔上風，則有損現政權推進改革的決心和誠意。

英國《經濟學人》雜誌指出，從思想上來說，習近平不能稱作毛澤東主義者，三中全會的改革決議的目標是讓中國沿著鄧小平開啟的道路離毛澤東主義更遠。

但習近平也覺得必須在自由派和挺毛派之間保持一定平衡，既要保證中共的地位不受動搖，又要確保繼續改革的決心不被質疑。

張倫指出，執政當局其實也明白，如果聽任左派打出毛澤東大旗和要求公平、廉政的口號，可能會加劇民眾對貧富分化、社會不公和官員腐敗等問題的怨憤，增大社會不穩的風險。

他認為這或許是中國當局必須「左右兼顧」，毛澤東一會兒熱一會兒冷的根本原因。

對於經歷過文革的中國人來說，改革開放、擯棄毛主義是用生命代價換來的；對文革以後出生的中國人來說，毛澤東更多是個精神、思想和意識形態符號、概念。

因此，他認為圍繞這個符號展開的辯論、對峙、爭吵，在可以預見的將來不會消失。

人民大會黨的演出改名是奉中央宣傳部門指示所為。主辦公司稱，因時間關係，決定基本保留演出原班人馬，時間和演員陣容不變，名字更改，曲目調整，主題由歌頌毛澤東改為歌頌祖國。

原來節目單上《太陽最紅，毛主席最親》、《草原上升起不落的太陽》、《毛委員和我們在一起》等歌曲拿掉，保留《愛我中華》、《歌唱祖國》、《我愛你，中國》等曲目。

（撰稿：郱書 責編：李莉）

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