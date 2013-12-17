博訊新聞網向章子怡「無保留道歉」

Image caption 章子怡剛剛獲得金馬獎最佳女主角稱號

在北美的博訊新聞網就去年5月發表的聲稱中國著名電影演員章子怡涉及性交易行為的報道做出道歉，形容有關消息來自「無法支持報道信息的匿名消息來源」。

人們注意到，博訊新聞網是在美國聯邦法院即將就章子怡控告博訊新聞網誹謗的案件做出判決前夕發表上述道歉聲明的。

雖然博訊新聞網有關章子怡的報道當時是用中文發表的，但目前發表的 道歉聲明只以英文出現在其英文網頁上，而沒有中文版本。

去年5月28日，博訊新聞網報道了章子怡涉嫌與高官、富商存在不正當性交易並被中國當局禁止出境的消息。

博訊新聞網的消息稱，章子怡在11年間靠「陪睡」高官至少賺進7億元人民幣，其性交易對象包括中共前重慶市委書記薄熙來。

隨後，在香港的《蘋果日報》和《壹周刊》轉載了博訊新聞網的有關報道。

去年6月，章子怡分別在美國和香港對博訊新聞網以及《蘋果日報》和《壹周刊》提出法律訴訟。

今年11月29日，章子怡在香港民事控告《蘋果日報》和《壹周刊》勝訴，其代理律師要求法庭評估章子怡應得的賠償。

「無保留的道歉」

博訊新聞網在美國聯邦方法院即將作出裁決前用英文發表的道歉聲明說，博訊新聞網從2012年5月起發表了一系列有關中國電影演員章子怡的負面不實報道，包括她和富商及官員陪睡換取金錢的報道。

「這些有關章子怡的假消息從來就不應該發表，博訊現在對張子怡做出無保留的道歉，從博訊新聞網上撤除這些報道，並且發表這份正式的收回聲明。」

博訊的聲明還說，有關章子怡的報道是以匿名消息來源提供的信息為依據的，而消息來源無法支持有關的信息。

「博訊新聞網也沒有在發表上述報道之前與章子怡取得聯繫，以便讓她做出反應，就有關指稱提出抗辯。」

博訊新聞網的聲明最後表示，為自己給章子怡的聲譽和事業帶來的損害做出真誠的道歉。

觀察人士表示，博訊新聞網發表的最新道歉聲明標誌著自己立場的重大轉變。

這家新聞網站曾在去年6月章子怡最初在美國法庭提出起訴時做出回應說，關於章子怡的報道沒有使用侮辱性語言，只是發表了其相信是真實的信息，而這些信息來自受美國憲法第一修正案及相關案例法保護的匿名消息來源。

博訊新聞網當時堅持表示，他們有責任為信息來源保密，不會透露消息來源，不會刪除有關文章，不會道歉，不會做出賠償。

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