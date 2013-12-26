中國譴責日本首相安倍晉三參拜靖國神社

Image caption 這是安倍首次以首相身份參拜靖國神社。

日本首相安倍晉三在二度拜相一週年之際到供奉了二次大戰甲級戰犯的東京靖國神社參拜，中國馬上表示「強烈憤慨」，並提出「強烈抗議和譴責」。

安倍晉三星期四（12月26日）上午11時30分左右（格林尼治標凖時間2時30分）身穿禮服抵達靖國神社。安倍稱他要向亡靈匯報執政成果，並再次許諾永不參戰。

中國外交部發言人洪磊在不足一小時後發表聲明，批評安倍「粗暴踐踏中國和其他亞洲戰爭受害國人民感情、公然挑戰歷史正義和人類良知」。

據中國媒體報道，中國駐日大使程永華將赴日本外務省提出抗議。預料韓國也將對安倍參拜表達不滿。

洪磊的聲明說：「靖國神社是二戰期間日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，至今供奉著對亞洲受害國人民犯下滔天罪行的14名甲級戰犯。」

「日本領導人參拜靖國神社的實質是，美化日本軍國主義對外侵略和殖民統治歷史，企圖顛覆國際社會對日本軍國主義的正義審判，挑戰二戰結果和戰後國際秩序。」

首次參拜

日本上一次有在任首相參拜靖國神社是在2006年。當時同屬自民黨的首相小泉純一郎於8月15日日本戰敗日當天參拜了神社。

Image caption 參拜靖國神社一直被中國和日本視為冒犯行為。

領導自民黨的安倍晉三2006至2007年首度出任首相期間並未參拜過靖國神社，這是他作為首相第一次參拜。

自2012年9月日本對東海釣魚島（日本稱尖閣諸島）「國有化」以來，日中關係一直處於緊張狀態。

中國外交部發言人洪磊說：「去年以來，由於日方在釣魚島問題上製造『購島』鬧劇，中日關係持續面臨嚴重困難。最近一段，日方在軍事安全領域蓄意煽動所謂『中國威脅』，損害中國安全利益。」

「在此情況下，日本領導人不僅不事收斂，反而變本加厲，再次在歷史問題上製造嚴重事端，給兩國關係改善發展造成了新的重大政治障礙。日方必須承擔由此造成的一切後果。」

安倍晉三在參拜後說，他「絲毫沒有傷害中韓兩國人民感情的想法」，並稱參拜靖國神社成為了外交問題是「不幸」。

安倍稱，他意識到一些人「由於誤解」把參拜靖國神社視為參拜戰犯，但他是來許諾創造一個沒有人會因戰爭而受苦的時代。

他說，希望能有機會親自向中韓兩國首腦做出說明。

（編譯：葉靖斯 責編：伊人）

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