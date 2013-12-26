香港出現首例H7N9禽流感死亡病例
- 2013年 12月 26日
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一名感染H7N9禽流感病毒的香港男子周四（12月26日）死亡。
這是香港12月2日出現H7N9禽流感病例以來的第二個病例，也是首位死亡病例。
香港特區政府一位發言人證實，死者是一名80歲男子。
據香港媒體報道，死者患有心臟病、糖尿病等慢性疾病。
據了解，死者長期居住在深圳，曾經在當地醫院就診，本月3日因血糖過高身體不適由家人陪同返回香港，被確診後接受隔離治療。
邊境檢查
香港已經加強針對禽流感傳播的邊境檢查，查到數百名與感染H7N9禽流感病毒患者有過接觸的人士。
香港首例H7N9禽流感患者是一名36歲的印度尼西亞家庭幫佣，此人經常往返香港與深圳兩地。
鑒於中國大陸人感染禽流感病毒病例，衛生官員已估計在冬季低溫情況下會出現病例。
世界衛生組織的數據顯示，今年2月起，中國大陸共計出現138例人感染禽流感病毒病例，其中45人死亡。
2003年薩斯（SARS）病毒侵襲香港，因此香港特別警惕禽流感病毒的傳播。
（編譯：高志強，責編：躍生）