香港出現首例H7N9禽流感死亡病例

Image caption 香港出現首例H7N9禽流感病例之後加強了邊境檢查

一名感染H7N9禽流感病毒的香港男子周四（12月26日）死亡。

這是香港12月2日出現H7N9禽流感病例以來的第二個病例，也是首位死亡病例。

香港特區政府一位發言人證實，死者是一名80歲男子。

據香港媒體報道，死者患有心臟病、糖尿病等慢性疾病。

據了解，死者長期居住在深圳，曾經在當地醫院就診，本月3日因血糖過高身體不適由家人陪同返回香港，被確診後接受隔離治療。

邊境檢查

香港已經加強針對禽流感傳播的邊境檢查，查到數百名與感染H7N9禽流感病毒患者有過接觸的人士。

香港首例H7N9禽流感患者是一名36歲的印度尼西亞家庭幫佣，此人經常往返香港與深圳兩地。

鑒於中國大陸人感染禽流感病毒病例，衛生官員已估計在冬季低溫情況下會出現病例。

世界衛生組織的數據顯示，今年2月起，中國大陸共計出現138例人感染禽流感病毒病例，其中45人死亡。

2003年薩斯（SARS）病毒侵襲香港，因此香港特別警惕禽流感病毒的傳播。

（編譯：高志強，責編：躍生）