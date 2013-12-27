四川瀘州商城燃爆事故四死40傷

中國四川瀘州市發生爆炸事件，當地政府表示已造成四人死亡、40人受傷。搜救工作仍在進行。

瀘州江陽區政府星期五（12月27日）表示，江陽區摩爾商場星期四（26日）22時40分（格林尼治標凖時間14時40分）發生燃爆。

當局初步認定這是一起天然氣爆炸事故。區政府稱，經初步診斷，傷者主要是爆燃產生的氣浪衝擊致摔傷和被衝擊物砸傷所致，未發現燒傷。

據中新社報道，摩爾商城為坡地建築，地上六層，地下兩層。其中，負一層發生天然氣爆炸燃燒，導致商場負一層和地上一、二層起火。

報道說，火勢通過地下連通層迅速蔓延，引燃了毗鄰的瀘州市總工會大樓部分樓層。瀘州市消防部門初步調查，爆炸燃燒事故過火面積約1.8萬平方米。

江陽區政府稱，傷者中有兩人已經出院，其餘兩人危重、三人屬重症、33人輕傷。

燃氣工程

從現場照片與電視畫面所見，爆炸造成嚴重破壞，商城門外馬路鋪滿雜物和玻璃碎片，出租車被砸；目擊者稱事發前商城有燃氣工程正在進行，懷疑與事故有關。

四川在線引述現場一家電影院的工作人員說：「砰砰砰砰幾聲巨響，整棟樓都在劇烈搖晃，隨後便組織觀眾疏散。」

「樓下摩爾美食美客今晚上在做天然氣相關工程，可能是這個原因。」

現場附近一家超市的員工說：「今天晚上加班搬貨，聽到哧哧哧響聲領導讓往外跑，我們就疏散出來了，好險……是美食美客在弄天然氣。」

消防人員約在凌晨3時30分宣佈撲滅明火，但據現場記者稱，火場直到早晨仍在冒出濃煙，至10時宣佈撲滅全部明火。

中新社稍早前報道說，除起火的商場外，附近的多家店鋪和一家賓館也被殃及，損失慘重。據附近居民介紹，商場上方有一電影院。

四川當地媒體說，爆炸現場道路星期五早晨仍然封閉；江陽區政府微博強調當地社會秩序目前正常。

（撰稿：葉靖斯 責編：蕭爾）

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