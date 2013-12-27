港保釣人士再赴最高法起訴日政府遭拒絕

Image caption 香港、澳門保釣人士與隨行記者去年到釣魚島抗議時被日本海上保安廳抓捕。

曾因登上釣魚島（日本稱尖閣諸島）而被日方抓捕的香港保釣人士再度到中國最高法院起訴日本政府索賠，但也再次遭到拒絕。

香港保釣行動委員會主席羅就星期五（12月27日）表示，他與前主席陳妙德上午到最高法會見了兩名法官，對方要求他們找「相關部門」處理。他對此感到失望。

2012年8月15日，香港與澳門保釣人士駕駛啟豐二號漁船抵達釣魚島海域，並登島插上中國與台灣旗幟。11名船員與隨行中國媒體記者被扣押。

在羅就到中國最高法的前一天，日本首相安倍晉三參拜靖國神社引起中國與韓國不滿。據香港媒體報道，中國內地保釣人士計劃到日本駐華大使館抗議。

香港Now新聞台報道，位於朝陽區的日本大使館外星期五早上有多輛警車駐守，保安明顯加強。

與此同時，香港保釣行動委員會成員也到日本駐香港總領事館所在的辦公樓前示威，批評安倍晉三參拜靖國神社是復辟軍國主義和挑釁中國。

「訴訟體現主權」

據香港媒體報道，又名羅堪就的羅就和陳妙德於星期四（26日）抵達北京。先與中國公安部港澳台事務辦公室官員會晤，星期五再到最高法院提訴。

他們要求日本政府分別就去年登島抗議期間撞毀啟豐二號漁船賠償45萬元港幣、就羈押船員賠償精神損失1.65億元人民幣。保釣人士強調日方在釣魚島抓捕他們是非法行為。

Image caption 羅就稱在北京遭到監視。

羅就接受香港媒體採訪時說，最高法的法官要求他們找「相關部門」處理，但對方稱「不方便透露」應該找哪些部門，只請他們諮詢律師意見。

其中，羅就在接受商業電台採訪時稱遭到相信是警方人員監控，因此不便多談。香港保釣人士多屬於泛民主派政治陣營，親北京陣營認為他們敵視北京政府。

這是香港保釣人士第二次被中國最高法拒絕起訴申請。去年登島被扣後不久，羅就曾於9月到北京提訴，同樣沒有被接納。

羅就星期四從香港出發前對記者說，如果到日本提訴，肯定能獲法院受理，但也變相承認了日本對釣魚島的主權；如果北京認為釣魚台是中國領土，則司法部門理應受理。

羅就還說，2014年是中日甲午戰爭120週年，香港保釣人士計劃再次開船到釣魚島宣示主權。

（撰稿：葉靖斯 責編：蕭爾）

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