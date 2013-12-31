習近平新年賀詞直白未提意識形態

Image caption 習近平一新年致辭樸素直白，沒有提社會主義和其他政治術語

中國國家主席在新年除夕發表了新年賀詞，向國民發出祝福，並希望在新一年裏深入改革，國家富強，世界和諧。

習近平在新年賀詞中再次提到中國夢。他說，中國人民追尋實現中華民族偉大復興的中國夢的同時，也祝願各國人民能夠實現自己的夢想。

新年前夕，國家主席習近平通過中國國際廣播電台、中央人民廣播電台、中央電視台，發表了2014年新年賀詞。

回顧2013年，習近平說，一年來國家和人民共同戰勝了各種困難和挑戰，取得了顯著成就。他為此向大家表示衷心的感謝。

習近平的新年祝賀風格直白，在賀詞中沒有包括以往中國領導人新年賀詞中的經濟和政治政策術語，也沒有提及社會主義和前任領導人的政治理論。

習近平的前任胡錦濤在以往的新年賀詞中，總會提到高舉中國特色社會主義旗幟、鄧小平理論、「三個代表」等政治術語。

（編寫：橫路；責編：李莉）